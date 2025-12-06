Inondazioni Indonesia, 880 vittime. Si aggrava bilancio in Sri Lanka

Offerte Sky
Inondazioni Indonesia, oltre 880 vittime. Grave bilancio in Sri Lanka: più di 600 morti

In Indonesia le inondazioni e le frane che hanno colpito l’isola di Sumatra hanno causato almeno 883 morti, con 520 dispersi e migliaia di feriti. Le province più colpite sono Aceh, Sumatra Settentrionale e Sumatra Occidentale, e il bilancio resta provvisorio a causa delle difficoltà nei soccorsi. In Sri Lanka, dopo il passaggio del ciclone Ditwah, si registrano 607 vittime e 214 dispersi

Continua a crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono in particolar modo l’Indonesia, ma anche Thailandia, Sri Lanka e Malesia. In Indonesia, il bilancio delle gravi inondazioni e frane che hanno colpito l’isola di Sumatra è salito ad almeno 883 morti, mentre si contano ancora 520 dispersi. Lo ha riferito l’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità, che segnala anche circa 4.200 feriti.

Aceh la provincia più colpita, 345 vittime

I dati riguardano le province di Aceh, Sumatra Settentrionale e Sumatra Occidentale, colpite da giorni di piogge intense. Aceh è l’area più devastata, con 345 vittime e 174 dispersi. Il bilancio resta provvisorio e potrebbe aumentare, perchè il lavoro dei soccorritori è ostacolato da ponti danneggiati e strade bloccate.

 

Sri Lanka, 607 morti e 214 dispersi 

In Sri Lanka, dove la scorsa settimana è passato il ciclone Ditwah, il numero delle vittime di frane e inondazioni è salito a 607, con 214 persone ancora disperse. Secondo il Disaster management centre, oltre 2 milioni di persone sono state colpite dal disastro naturale, il più letale che ha colpito il Paese dallo tsunami del 2004.

