Inondazioni Indonesia: oltre 600 morti e un milione di sfollati. FOTO

Continua a crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono in particolar modo l’Indonesia, ma anche Thailandia, Sri Lanka e Malesia. I soccorritori continuano a lavorare per mettere in salvo più persone possibile e i volontari portano acqua ai villaggi più colpiti. Travolti da fango e detriti anche molti animali