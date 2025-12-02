Offerte Black Friday
Indonesia, inondazioni e frane: oltre 600 morti e un milione di persone sfollate. LE FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
Continua a crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono in particolar modo l’Indonesia, ma anche Thailandia, Sri Lanka e Malesia. I soccorritori continuano a lavorare per mettere in salvo più persone possibile e i volontari portano acqua ai villaggi più colpiti. Travolti da fango e detriti anche molti animali

Inondazioni Indonesia: oltre 600 morti e un milione di sfollati. FOTO

Mondo

