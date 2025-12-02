Inondazioni Indonesia: oltre 600 morti e un milione di sfollati. FOTO

Indonesia, inondazioni e frane: oltre 600 morti e un milione di persone sfollate. LE FOTO
Continua a crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono in particolar modo l’Indonesia, ma anche Thailandia, Sri Lanka e Malesia. I soccorritori continuano a lavorare per mettere in salvo più persone possibile e i volontari portano acqua ai villaggi più colpiti. Travolti da fango e detriti anche molti animali
- Da giorni l’Indonesia è devastata da frane e inondazioni. Il bilancio delle vittime aumenta di giorno in giorno ed è salito a 631 morti, oltre a centinaia di dispersi, quasi 500. Un milione di persone sono state evacuate da paesi e villaggi dei quali non resta più nulla, solo fango e detriti
- Come ha dichiarato l’agenzia per i disastri, citata da Afp, le agenzie governative e le organizzazioni umanitarie si stanno affrettando a portare aiuti alle persone colpite. Intanto i soccorritori continuano senza sosta a evacuare persone e cercare i dispersi
- Le piogge torrenziali di questi giorni non hanno colpito solo l’Indonesia, ma anche la Thailandia e la Malesia, dove si contano altre decine di vittime. In Thailandia una delle province più colpite è quella di Songkhla, come annunciato alcuni giorni fa dal portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat in una conferenza stampa
- Grave il bilancio acnhe in Sri Lanka, dove intere zone di Colombo sono state allagate, dopo che un potente ciclone ha provocato piogge intense e frane in tutta l'isola. Le autorità parlando di oltre 190 morti e decine di dispersi
- In questa zona della Thailandia, il livello dell'acqua è salito fino a tre metri. Qui, per venire incontro alla necessità di spazio negli obitori sovraffollati, sono stati utilizzati camion refrigerati per conservare i corpi delle vittime
- "Questa è la peggiore inondazione che il nostro villaggio abbia mai sperimentato", ha detto Novia, 30 anni, residente nel villaggio di Pidie ad Aceh, in Indonesia, mentre ripuliva la sua casa dal fango. "Ci sono state inondazioni prima... ma non è stato mai così"
- In Indonesia, come riportato dalla National Disaster Management Agency, le inondazioni e le frane provocate dal ciclone tropicale Senyar hanno provocato la maggior parte delle vittime nelle province di Aceh, Sumatra settentrionale e Sumatra occidentale
- Insieme ai soccorritori, non si ferma il lavoro dei volontari che hanno iniziato a distribuire acqua pulita alle cucine pubbliche in una zona allagata di un villaggio colpito dall'alluvione nella zona di Meureudu, Pidie Jaya Aceh, in Indonesia
- Le frane e le inondazioni hanno provocato anche la morte di molti animali. Alcune immagini mostrano i corpi senza vita di grandi elefani rimasti sepolti sotto al fango e ai detriti
- Un’immagine satellitare inviata oggi dal satellite Vantor ma risalente al 29 novembre 2025 mostra i campi allagati a Hat Yai, nella provincia meridionale di Songkhla, in Thailandia