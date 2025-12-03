Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inondazioni in Indonesia e Sri Lanka: morti e devastazione

Mondo

Continua a crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono in particolar modo l’Indonesia, ma anche Thailandia, Sri Lanka e Malesia.

Prossimi video

Inondazioni in Indonesia e Sri Lanka: morti e devastazione

Mondo

Sky Tg 24 Mondo, Witkoff e Kushner da Putin a Mosca

Mondo

Delegati Usa cinque ore a colloquio con Putin a Mosca

Mondo

Trump ed Hegseth non sapevano del secondo attacco

Mondo

Viaggio apostolico, il Papa rientra in Vaticano

Mondo

Guerra in Ucraina, Trump: Questo conflitto è un disastro

Mondo