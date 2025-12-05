 Bambini in viaggio, 5 escursioni da non perdere a Natale in Sud Tirolo | Skytg24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambini in viaggio, 5 escursioni da non perdere a Natale in Sud Tirolo

Lifestyle fotogallery
5 foto

Con la stagione invernale 2025/26, il Tirolo vizia gli ospiti con nuove offerte adatte alle famiglie, emozionanti esperienze culturali ed escursionistiche, biglietti acquistabili con il cellulare, impianti di risalita modernizzati, esperienze invernali per grandi e piccini. Buon viaggio!

Lifestyle: Ultime gallery

Bambini in viaggio, 5 escursioni da non perdere a Natale in Sud Tirolo

Lifestyle

Con la stagione invernale 2025/26, il Tirolo vizia gli ospiti con nuove offerte adatte alle...

5 foto

Natale 2025, 10 regali solidali per fare beneficenza. FOTO

Lifestyle

A Natale sempre più persone scelgono regali che uniscono un pensiero speciale a un sostegno...

10 foto

Vini rossi e bianchi da regalare a Natale 2025. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Con l’avvicinarsi del Natale, capire quale regalo possa davvero essere apprezzato non è sempre...

10 foto

Spa in alta quota, i centri benessere più lussuosi delle Alpi italiane

Lifestyle

Peeling alla polenta e massaggi all’olio di pino mugo e fieno, ma anche infusioni di platino e...

44 foto

Regali di Natale: 12 idee originali per lui. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un regalo originale per lui, ecco 10 idee disponibili su Amazon: una...

12 foto

ALTRE NOTIZIE

Malattie oculari, le donne più a rischio: i risultati di uno studio

Salute e Benessere

Una ricerca basata sugli esami oculari di oltre 14,5 milioni di pazienti statunitensi tra i 50 e...

LG StandByMe 2, una “TV con le ruote”: la prova

Massimo Gucciardi

Sorteggi Mondiali 2026, a Washington si decidono i gironi. LIVE

Sport

Nella capitale Usa è in corso l'evento in cui si svolge il sorteggio del mondiale di calcio 2026....