Bambini in viaggio, 5 escursioni da non perdere a Natale in Sud Tirolo

Con la stagione invernale 2025/26, il Tirolo vizia gli ospiti con nuove offerte adatte alle famiglie, emozionanti esperienze culturali ed escursionistiche, biglietti acquistabili con il cellulare, impianti di risalita modernizzati, esperienze invernali per grandi e piccini. Buon viaggio!
- A partire dalla stagione invernale 2025/26 verrà creato un collegamento diretto tra le piste 7 e 22 nel comprensorio sciistico di Sölden. Questa nuova costellazione di piste consente di sciare direttamente in tutti e quattro i punti importanti della valle – Gaislachkogl, il centro Sölden, Postplatz Sölden e Giggijoch – e ha quindi lo scopo di ridurre il traffico urbano.
- A Serfaus-Fiss-Ladis, la Fun Slope e il Bertas Familycross saranno ampliati con nuovi elementi progettati con cura. I punti salienti includono la “Berta Policeman”, che garantisce giocosamente l’ordine sulle piste, così come una casa di neve, che offre ulteriore divertimento. Queste novità rendono le aree di avventura ancora più varie.
- Numerose nuove attrazioni attendono le famiglie nello SkiWelt Söll: il prato delle Streghe presso la stazione a valle è stato ampliato, con un ulteriore tappeto magico e uno scivolo per tubi attraverso la “chiusa stregata”. Il clou è la magica messa in scena sonora della strega. Inoltre, una terrazza solarium rialzata di nuova concezione invita a soffermarsi. Per gli appassionati di cinema, c’è il Ski-in-cinema in Austria – dal lunedì al giovedì con popcorn e acqua delle streghe.
- Nella regione del Wilder Kaiser, c’è un nuovo sentiero escursionistico invernale lungo 6,6 chilometri con il circuito invernale Hartkaiser-Tanzbodensee, ideale per famiglie e intenditori. Il tour inizia con il giro in gondola fino all’Hartkaiser e conduce attraverso il bosco fino al lago, tornando comodamente in gondola. Il ristorante panoramico Bergkaiser offre un posto dove fermarsi per un rinfresco.
- Il Sentiero delle 100.000 luci a Seefeld è una suggestiva passeggiata invernale che combina natura, contemplazione e installazioni luminose artistiche in un modo unico. Soprattutto nelle ore serali, le luci dolcemente scintillanti immergono il paesaggio innevato in un’atmosfera magica. Il percorso circolare di 1,7 chilometri conduce dal centro del paese alla collina parrocchiale e attraverso la Seekirchl torna a Seefeld.