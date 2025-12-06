Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Lo strappo tra Stati Uniti e Ue - con Trump che parla del rischio che l'Europa veda "cancellata" la sua civiltà - campeggia in apertura dei principali quotidiani di oggi
- "L'attacco choc di Trump all'Europa. 'Cambi o rischia la cancellazione della sua civiltà'. Meloni: la Ue sia capace di difendersi da sola". Questa l'apertura di sabato 6 dicembre per il Corriere della Sera. Taglio centrale per il presidente Mattarella all'accensione della Fiamma olimpica al Quirinale.
- Anche La Repubblica apre con "Trump scarica l'Europa. Documento per la sicurezza Usa: 'La civiltà del Vecchio Continente può essere cancellata'. La futura Nato sotto il controllo Ue sotto il 2027. Meloni: Dovremo saperci difendere da soli". Spazio all'emergenza economica - "Istat: emergenza salari giù del 9% in soli quattro anni" - e allo sport con i Mondiali 2026 di calcio: "Se si qualifica Italia fortunata troverà Canada, Qatar e Svizzera".
- La Stampa riprende nel taglio alto "L'Italia più povera e affascinata dagli autocrati" con il crollo del 9% dei salari, poi si sposta sul caos Ue-Usa: "Europa addio, strappo americano".
- “Fiducia”: Il Messaggero trova spazio per la scelta della parola dell’anno 2025 di Treccani. Poi passa alla notizia del giorno, con Trump che “gela l’Europa”. C’è anche l’appello di Sergio Mattarella a una “tregua olimpica”.
- "Italia che occasione" titola La Gazzetta dello Sport guardando ai sorteggi dei Mondiali di calcio: "L'urna americana ci fa sognare. Una spinta in più per i play off". Poi l'attesa per Inter-Como "da primato" di oggi e "Il diavolo è Modric. Ecco perché senza il croato il Milan non va".
- "Rino, dài che ci aspettano": Il Corriere dello Sport sceglie un taglio ironico per i sorteggi dei Mondiali. Taglio principale per "La sfida di Chivu. Cesc Test. Fabregas e Paz mettono l'Inter sotto pressione".
- "Al Mondiale contro David, se..." per Tuttosport, che come notiziale principale sceglie "Napoli-Juve. L'affare si ingrossa". Poi "Dall'Europa al rischio B, aria pesante per Vagnati" e "Al Milan grazie al Toro, Modric è spaziale".