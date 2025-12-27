Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
16 foto

Aperture dei quotidiani con tanta politica estera. Domani, domenica 28 dicembre, è previsto l'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra Zelensky e Trump sul piano di pace per l'Ucraina. Washington, intanto, bombarda l'Isis in Nigeria: "Massacrano i cristiani". Poi la morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato, scomparsa a cento anni. Trionfo al botteghino per il nuovo film di Checco Zalone: 5,6 milioni di euro incassati al debutto

