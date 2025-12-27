Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei quotidiani con tanta politica estera. Domani, domenica 28 dicembre, è previsto l'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra Zelensky e Trump sul piano di pace per l'Ucraina. Washington, intanto, bombarda l'Isis in Nigeria: "Massacrano i cristiani". Poi la morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato, scomparsa a cento anni. Trionfo al botteghino per il nuovo film di Checco Zalone: 5,6 milioni di euro incassati al debutto
- Guerra in Ucraina, Zelensky va da Trump: il presidente ucraino e il leader Usa si incontrano domani, domenica 28 dicembre, a Mar-a-Lago, in Florida. Il tycoon: "Le proposte di Kiev? Nulle finché non le approvo io". Attacco statunitense in Nigeria, bombardamenti sull'Isis: "Continuano a uccidere i cristiani". Trentino, il campione norvegese Bakken soffocato da una maschera: simulava la mancanza di ossigeno in altura
- Lavoro, lo Stato italiano torna attrattivo: quasi tre milioni di persone in cerca di occupazione iscritti al portale dei concorsi pubblici. Torna l'interesse dei giovani per la Pubblica amministrazione grazie a Pnrr e digitalizzazione. Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky va in missione da Trump: domani, domenica 28 dicembre, il vertice a Mar-a-Lago, in Florida. Mosca: "Mai stati così vicini a un accordo, ma Ue e Kiev vogliono affossarlo". Raid americano in Nigeria contro l'Isis: "Massacravano i cristiani"
- Offerta ufficiale del Milan per Maignan: il portiere verso il sì. Previsto il rinnovo al 2030 e un ingaggio alzato ai livelli di Leao. Domani, domenica 28 dicembre, arriva il Verona: c'è da sfatare il tabù delle "piccole" (e Rafa è in dubbio). Oggi, sabato 27 dicembre, alle 20.45 c'è Pisa-Juventus: per Spalletti una gande occasione per mettere nel mirino la vetta della classifica. Ma sulla sua strada troverà un... Buffon
- Attenti al… Lucio: quindici punti per la Top Class dello Scudetto, la Juventus si gioca tutto in cinque partite. Il calendario da sfruttare comincia con la sfida di stasera, sabato 27 dicembre, contro il Pisa (ore 20.45). Bremer e Yildiz guidano l'operazione rimonta. E dopo Gilardino, ci sono Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Napoli, l'oro di Aurelio: mercato a saldo zero, il West Ham cerca Lucca. Marianucci e Vergara piacciono a Cagliari e Lecce. Ai saluti anche Mazzocchi e Ambrosino. Sono le strategie per arrivare all'affare Mainoo
- L'orgoglio bianconero di Thuram: "Vinci, Juventus! Sei il meglio. Sono nel club più importante d'Italia e fra i top al mondo. E io qui voglio imitare mio padre". Stasera, sabato 27 dicembre, la sfida Pisa-Juventus: una notte speciale per Buffon Jr. È la prima delle cinque partite per avvicinare l'Inter e arrivare al match col Napoli con rinnovate ambizioni per lo Scudetto. Torino, voglia di rimonta made in Italy: il ds lavora a una squadra più italiana
- Il presidente americano Trump bombarda l'Isis in Nigeria. Parla un sopravvissuto alle stragi islamiste nel Paese africano: "È in corso una caccia a noi cristiani". Pd, "dopo l'inchiesta aperta sul lavoro in cambio di preferenze, un altro caso imbarazza i dem (e l'uomo di Elly Schlein) in Campania", scrive il Giornale. "C'è un nuovo audio che inchioda alcuni esponenti dem campani. Lo ha avuto la vice-coordinatrice della Lega in Campania, Carmela Rescigno", scrive il quotidiano
- Nel 2025 investire sui mercati finanziari era davvero difficile sbagliare: oro, argento, borse globali e gran parte dei titoli di Stato. Eppure ci sono stati bersagli sbagliati, con performance pessime. Dal Bitcoin al settore auto a Piazza Affari, dai titoli di Stato giapponesi a quelli tedeschi, le delusioni non sono mancate. C'è stato, ad esempio, il sonoro -9% del dollaro, colpito più dalla perdita di credibilità che dalla svalutazione pilotata dal presidente americano Trump
- "Ora separano pure la Corte dei Conti", è il titolo del Fatto Quotidiano. "Addio controlli: il Senato approva la legge delle mani libere sugli sprechi di denaro pubblico. E anche lì Fratelli d'Italia vuol dividere pm e giudici", scrive il giornale. Giustizia, intervista all'ex ministra Bindi (che lancia il "No" al referendum): "La presidente del Consiglio Meloni è come Berlusconi. Vuole più potere ai pm oggi per poterli mettere sotto l'esecutivo domani"
- L'ultima crociata di Trump: a salvare i cristiani in Nigeria ci va il presidente americano. Nel silenzio generale, dopo anni di stragi di fedeli in Africa per mano di fanatici islamici, gli Stati Uniti sferrano un’offensiva di Natale contro l'Isis. Il tycoon: "Sono la feccia". Cinema, le critiche da sinistra portano fortuna: Zalone sbanca al botteghino, il film in uscita visto da 5,5 milioni di persone
- Notti prima dell'esame: Manovra al rush finale, lunedì 29 dicembre il voto alla Camera (senza modifica). Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico: "Lavoro inutile, facciamo un'unica Assemblea nazionale". In Nigeria piovono i Tomahawk: è ancora guerra al terrore. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, nel Nord-ovest del Paese africano, una nave americana ha lanciato i missili nel Golfo di Guinea contro lo Stato islamico
- Indizi per un Draghi d'Europa: il rapporto che la presidente della Commissione Ue von der Leyen chiese all'ex premier è diventato il termometro dell'inazione dell'Unione. Oggi l'ex presidente della Bce è un'alternativa a Ursula, grazie a un asse con il cancelliere tedesco Merz. Nigeria, le bombe di Trump per calmare i Maga evangelici: più che la difesa dei cristiani massacrati da Boko Haram, pesano banali questioni di politica interna
- Guerra in Ucraina, Mosca: "Pace mai così vicina. Per i negoziati abbiamo deciso di proseguire il dialogo con gli Stati Uniti". Il presidente ucraino Zelensky atteso a Mar-a-Lago, in Florida, domenica 28 dicembre per un vertice con il leader americano Trump. Manovra, ultimo atto: martedì 30 dicembre l'approvazione definitiva. Oggi, sabato 27 dicembre, tocca alla Camera. Trentino, deceduto un campione di biathlon: è allarme sulle nuove tecnologia. Tende ipobariche, maschere e sangue di verme: la preparazione (oltre il limite) degli atleti top
- Bombe statunitensi anche sulla Nigeria: il presidente americano Trump ha ordinato un attacco nel grande Stato petrolifero per "proteggere i cristiani dai terroristi islamici". Ma colpisce bande di estorsori lontane mille chilometri dai jihadisti. Il governo di Abuja nella bufera per aver accettato l'ingerenza. Ucraina, domenica 28 dicembre l'incontro in Florida tra il presidente ucraino Zelensky e il tycoon. Europei coinvolti, ma a distanza