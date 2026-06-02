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Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco russo: almeno 8 morti e decine di feriti. LIVE

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I bombardamenti hanno colpito diversi quartieri della capitale, causando incendi, danni a edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Colpita anche la regione di Kharkiv, dove dieci persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. L'attacco arriva dopo gli avvertimenti delle autorità ucraine su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il Paese

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È di almeno otto morti il bilancio degli attacchi lanciati dalla Russia nella notte contro diverse città ucraine. A Kiev le vittime sono tre e i feriti 51, di cui 35 ricoverati in ospedale. I bombardamenti hanno colpito diversi quartieri della capitale, causando incendi, danni a edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Altre cinque persone sono morte a Dnipro, nell'Ucraina orientale, dove si contano anche 25 feriti, alcuni in gravi condizioni. Colpita anche la regione di Kharkiv, dove dieci persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. L'attacco arriva dopo gli avvertimenti delle autorità ucraine su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il Paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che, fino al prossimo inverno, l'Ucraina abbia una "finestra di opportunità" per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra. Poi chiede che i "negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino".

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Un morto, 20 feriti, incendi e blackout a Kiev dopo 'attacco combinato' russo

Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco combinato su Kiev. L'attacco ha provocato incendi in città, danneggiato edifici in diverse zone e causato la morte di una persona. Si registrano interruzioni di corrente in varie zone della capitale ucraina. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando fonti istituzonali locali. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sarebbero almeno 20 feriti. Edifici non residenziali stanno bruciando nel distretto di Podilskyi a seguito dell'attacco russo, mentre nel distretto di Obolonsky, alcuni detriti di un drone sono caduti vicino a un asilo. Nel distretto di Obolon, è stato segnalato un incendio all'interno di un edificio incompiuto. Secondo il sindaco Vitali Klitschko si registrano interruzioni di corrente nei distretti di Podilskyi e Obolonskyi, nonché a Svyatoshynskyi. Nel distretto di Darnytsia, a seguito della caduta di detriti, è scoppiato un incendio in una stazione di servizio. A Podilskyi si teme ci siano persone sotto le macerie

Autorità: "3 i morti a Kiev, 29 i feriti tra cui due bambini"

Il bilancio delle vittime del grave attacco russo di questa notte sulla capitale ucraina è salito da uno a tre, secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Sono stati confermati tre morti a Kiev", ha dichiarato su Telegram poco dopo aver segnalato 29 feriti, tra cui due bambini, negli attacchi a diversi quartieri della capitale. 

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