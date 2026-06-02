È di almeno otto morti il bilancio degli attacchi lanciati dalla Russia nella notte contro diverse città ucraine. A Kiev le vittime sono tre e i feriti 51, di cui 35 ricoverati in ospedale. I bombardamenti hanno colpito diversi quartieri della capitale, causando incendi, danni a edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Altre cinque persone sono morte a Dnipro, nell'Ucraina orientale, dove si contano anche 25 feriti, alcuni in gravi condizioni. Colpita anche la regione di Kharkiv, dove dieci persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. L'attacco arriva dopo gli avvertimenti delle autorità ucraine su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il Paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che, fino al prossimo inverno, l'Ucraina abbia una "finestra di opportunità" per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra. Poi chiede che i "negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino".

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