Marina Usa apre il fuoco e sequestra una nave cargo iraniana

Un video militare USA mostra un cacciatorpediniere che spara colpi di avvertimento prima di abbordare e sequestrare una nave cargo iraniana nel Golfo di Oman, dopo il tentativo di eludere il blocco vicino allo Stretto di Hormuz.
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