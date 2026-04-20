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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Marina Usa apre il fuoco e sequestra una nave cargo iraniana

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Un video militare USA mostra un cacciatorpediniere che spara colpi di avvertimento prima di abbordare e sequestrare una nave cargo iraniana nel Golfo di Oman, dopo il tentativo di eludere il blocco vicino allo Stretto di Hormuz.

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