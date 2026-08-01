India, piogge torrenziali causano alluvioni e frane

Le piogge monsoniche hanno provocato alluvioni e frane nello Stato indiano del Kerala. L'esondazione del fiume Pamba ha sommerso strade, negozi e quartieri, costringendo i soccorritori a evacuare numerosi residenti dalle aree più a rischio. Secondo i media locali, almeno una persona è morta a causa di una frana nel distretto di Idukki, mentre il maltempo continua a interessare diverse zone del Paese.