India, piogge torrenziali causano alluvioni e frane

Le piogge monsoniche hanno provocato alluvioni e frane nello Stato indiano del Kerala. L'esondazione del fiume Pamba ha sommerso strade, negozi e quartieri, costringendo i soccorritori a evacuare numerosi residenti dalle aree più a rischio. Secondo i media locali, almeno una persona è morta a causa di una frana nel distretto di Idukki, mentre il maltempo continua a interessare diverse zone del Paese.
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