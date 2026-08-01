Giappone, ospedale veterinario accoglie sfollati e animali

Dopo il terremoto che ha colpito Kumamoto, nel sud del Giappone, un ospedale veterinario ha aperto le proprie strutture per ospitare gli sfollati insieme ai loro animali. L'iniziativa permette alle famiglie di restare con cani e gatti, spesso non ammessi nei tradizionali centri di evacuazione. Intanto il bilancio del sisma è salito a 36 vittime e migliaia di persone sono ancora senza elettricità e acqua corrente.