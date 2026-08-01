Dopo il terremoto che ha colpito Kumamoto, nel sud del Giappone, un ospedale veterinario ha aperto le proprie strutture per ospitare gli sfollati insieme ai loro animali. L'iniziativa permette alle famiglie di restare con cani e gatti, spesso non ammessi nei tradizionali centri di evacuazione. Intanto il bilancio del sisma è salito a 36 vittime e migliaia di persone sono ancora senza elettricità e acqua corrente.
Prossimi video
Messico, allarme sargasso sulle coste caraibiche
Mondo
Giappone, ospedale veterinario accoglie sfollati e animali
Mondo
Missili russi su Kiev, almeno nove morti e 28 feriti
Mondo
Ceuta, migliaia di migranti riportati in Marocco
Mondo
Guerra Medio Oriente, scambio di minacce tra Washington e Teheran
Mondo
Sky Tg24 Mondo, La marea di Ceuta
Mondo
Trump Presidente, "In Usa come a Ceuta se vincono i Dem"
Mondo