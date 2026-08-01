Ceuta, migliaia di migranti riportati in Marocco

Proseguono a Ceuta le operazioni di rientro dei migranti dopo il massiccio afflusso registrato tra giovedì e venerdì. Polizia ed esercito spagnoli hanno scortato migliaia di persone verso il valico di El Tarajal, al confine con il Marocco. Secondo Madrid, la maggior parte degli oltre 50 mila migranti entrati nell'enclave è già tornata volontariamente. Le autorità spagnole hanno inoltre confermato il ritrovamento di almeno 57 corpi sul lato spagnolo del confine, mentre si teme che vi siano altre vittime anche in territorio marocchino.