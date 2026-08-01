Missili russi su Kiev, almeno nove morti e 28 feriti

Un attacco russo con missili balistici ha colpito Kiev, provocando almeno nove morti e 28 feriti, tra cui quattro bambini. Le esplosioni hanno causato il crollo parziale di un edificio residenziale e danni in sette distretti della capitale ucraina. I soccorritori sono al lavoro tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti, mentre le autorità proseguono la conta dei danni e delle vittime.