Stop Schengen con la Spagna, controlli a Fiumicino

Sono iniziati all'aeroporto di Fiumicino i primi controlli dopo la sospensione temporanea del trattato di Schengen con la Spagna decisa dal governo. La Polizia di Frontiera effettua verifiche a campione sui passeggeri provenienti dalla Spagna che sono cittadini di Paesi terzi, per accertare la regolarità dei documenti necessari a circolare nell'area Schengen. Per i viaggiatori in partenza dall'Italia verso la Spagna non sono previste novità.
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