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Grecia, incendi a 60 chilometri da Atene

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Un vasto incendio è divampato a circa 60 chilometri a ovest di Atene, dove il forte vento sta alimentando le fiamme e rendendo difficili le operazioni di spegnimento. Le autorità hanno disposto evacuazioni preventive mentre i vigili del fuoco sono impegnati per contenere il rogo. La Grecia è tra i Paesi del sud Europa colpiti dall'emergenza incendi, aggravata dalle ondate di calore e dalla prolungata siccità.

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