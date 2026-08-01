Grecia, incendi a 60 chilometri da Atene

Un vasto incendio è divampato a circa 60 chilometri a ovest di Atene, dove il forte vento sta alimentando le fiamme e rendendo difficili le operazioni di spegnimento. Le autorità hanno disposto evacuazioni preventive mentre i vigili del fuoco sono impegnati per contenere il rogo. La Grecia è tra i Paesi del sud Europa colpiti dall'emergenza incendi, aggravata dalle ondate di calore e dalla prolungata siccità.