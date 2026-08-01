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Romania, via libera all'abbattimento di quasi 900 orsi

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La Romania ha introdotto una nuova legge che autorizza l'abbattimento di quasi 900 orsi bruni all'anno per ridurre il rischio di aggressioni e contenere una popolazione stimata tra 10.000 e 13.000 esemplari, la più numerosa dell'Unione Europea. Negli ultimi anni gli incontri tra orsi e persone sono aumentati, complice l'espansione delle aree urbane e la riduzione degli habitat naturali. La misura è però contestata da ambientalisti ed esperti, secondo i quali gli abbattimenti non risolveranno il problema senza un maggiore controllo sull'accesso al cibo e sul rispetto delle norme di prevenzione.

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