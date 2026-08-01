Amburgo, il Pride sfila dopo l'attacco di Berlino

Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato al Christopher Street Day di Amburgo, uno dei Pride più importanti della Germania. Alla manifestazione ha preso parte anche un carro proveniente da Berlino, a una settimana dall'attacco con un'auto contro il Pride della capitale, che ha causato una vittima e decine di feriti. I partecipanti hanno ribadito un messaggio di solidarietà, unità e difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+.