Messico, allarme sargasso sulle coste caraibiche

Il Messico ha avviato un piano straordinario per contrastare l'arrivo record di sargasso lungo le coste caraibiche. La Marina ha schierato barriere galleggianti, imbarcazioni specializzate e droni per intercettare le alghe prima che raggiungano le spiagge. Il governo ha stanziato due miliardi di pesos per l'emergenza, mentre nello Stato di Quintana Roo, dove si trovano località come Cancún e Playa del Carmen, entro la fine dell'anno sono attese fino a 119 mila tonnellate di sargasso, un livello mai registrato prima.