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Guerra Ucraina Russia, domani voto ambasciatori Ue su prestito da 90 mld a Kiev. LIVE

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Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che sta lavorando con diversi Paesi europei per sviluppare un proprio sistema di missili antibalistici, fissando un orizzonte di un anno per rendere operativo il progetto e ridurre così la dipendenza dagli Stati Uniti

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Domani gli ambasciatori Ue voteranno sul prestito da 90 miliardi a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta lavorando con diversi Paesi europei per sviluppare un proprio sistema di missili antibalistici, fissando un orizzonte di un anno per rendere operativo il progetto e ridurre così la dipendenza dagli Stati Uniti. Nelle ultime ore i russi hanno attaccato Nikopol e la regione di Kharkiv con dei droni: almeno due donne sono state uccise a Nikopol, altre sette persone sono rimaste ferite a Bogodukhov, sei i feriti a Kharkiv.

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