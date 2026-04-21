Guerra Ucraina Russia, domani voto ambasciatori Ue su prestito da 90 mld a Kiev. LIVE
Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che sta lavorando con diversi Paesi europei per sviluppare un proprio sistema di missili antibalistici, fissando un orizzonte di un anno per rendere operativo il progetto e ridurre così la dipendenza dagli Stati Uniti
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Domani gli ambasciatori Ue voteranno sul prestito da 90 miliardi a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta lavorando con diversi Paesi europei per sviluppare un proprio sistema di missili antibalistici, fissando un orizzonte di un anno per rendere operativo il progetto e ridurre così la dipendenza dagli Stati Uniti. Nelle ultime ore i russi hanno attaccato Nikopol e la regione di Kharkiv con dei droni: almeno due donne sono state uccise a Nikopol, altre sette persone sono rimaste ferite a Bogodukhov, sei i feriti a Kharkiv.
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Al Parlamento Ue un'installazione per i bambini ucraini rapiti dai russi durante la guerra
Si chiama "Empty Beds" ed è stata promossa dalla vicepresidente Pina Picierno che ha voluto accendere i riflettori su una questione ancora troppo poco discussa: il rapimento dei minori come arma di guerra durante i conflitti armati. Sono più di 20 mila i bambini ucraini rapiti dall'inizio del conflitto.