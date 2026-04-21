Il famoso anchorman, noto per le sue posizioni vicine al Cremlino, ha attaccato dalla tv moscovita la presidente del Consiglio definendola come “una cattiva donnuccia” e accusandola di aver “tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà” ascolta articolo

Potrebbero aprire un nuovo caso diplomatico tra Italia e Russia le parole di Vladimir Solovyov, uno dei più noti conduttori televisivi della tv di Mosca, che durante una trasmissione ha insultato pesantemente la premier Giorgia Meloni (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). L’uomo, anchorman famoso e tra i principali propagandisti del Cremlino, ha attaccato duramente la presidente del Consiglio italiana con parole ed epiteti volgari. Dopo quanto accaduto, la Farnesina ha deciso di chiamare l'ambasciatore russo a Roma. A confermarlo su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Ho fatto convocare al Ministero l'ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyov sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza".

Insulti volgari “L'Europa è entrata in guerra diretta con noi, lo abbiamo sentito dalle dichiarazioni di Merz”, ha iniziato il giornalista in russo, nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact). Poi Solovyov si è espresso in italiano parlando di Meloni come di una “vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, una cattiva donnuccia” e apostrofandola come “PuttaMeloni”. Poi, in riferimento agli ultimi contrasti tra la premier italiana e il presidente statunitense, ha aggiunto: “Questa Meloni, carogna fascista, che ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi... Ma il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”. Potrebbe interessarti Ucraina, la guerra dei soldati robot che conquistano postazioni russe

Bignami-Malan: "Inaccettabili attacchi a Meloni" Immediata la reazione dei capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. "Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei deputati e dei senatori di Fratelli d'Italia per l'inaccettabile quanto vergognoso attacco da parte di Vladimir Solovyov, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca. Sono dichiarazioni inammissibili che confermano l'atteggiamento ostile della Russia a guida Putin verso la nostra nazione. Non è la prima volta, infatti, che giungono simili attacchi che nel passato hanno riguardato esponenti di governo e lo stesso capo dello Stato. L'auspicio è che ora anche le altre forze politiche, a partire da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, stigmatizzino con fermezza queste parole, che non rappresentano soltanto un attacco alla figura del presidente Meloni ma alla dignità dell'Italia stessa".

Solidarietà dalle opposizioni Vicinanza alla premier anche dai leader dalle opposizioni. "Esprimo la mia solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyov", ha fatto sapere in una nota il presidente del M5S Giuseppe Conte. Gli fa eco la senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini: "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata nelle ultime ore bersaglio della propaganda russa. Il conduttore televisivo Solovyov le ha rivolto insulti ed epiteti inaccettabili, pochi giorni dopo l'incontro che si è svolto a Roma con il presidente Zelensky, in cui Meloni ha ribadito la posizione chiara del nostro Paese a sostegno di Kiev e del popolo ucraino. Quello di Solovyov è un attacco vergognoso, che merita una ferma condanna. Esprimo la mia solidarietà alla premier. L'Italia non si lascerà certo intimidire da questa becera propaganda né da attacchi che puntano a delegittimare istituzioni libere e democratiche". Leggi anche Identificati 45 bimbi ucraini rapiti e portati in Russia e Bielorussia