Solovyov è nato a Mosca nel 1963. Di lui si sa che è stato sposato tre volte, ha otto figli, è appassionato di arti marziali. Dal 2012 conduce la trasmissione “Serata con Vladimir Solovyov” su Russia-1. Aggressivo e polemico, la sua cifra è il nazionalismo e la sua trasmissione è seguita da milioni di russi. Dal 2022 - cioè dall'invasione russa dell'Ucraina - Solovyov è sottoposto a sanzioni: all’epoca commentò usando un registro analogo a quello usato ora contro Meloni.

Vladimir Solovyov - ©Ansa