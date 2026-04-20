Influencer russa nota per i contenuti beauty e lifestyle, ha pubblicato un video in cui critica alcuni problemi interni della Russia e afferma che molti avrebbero paura di Putin. Il Cremlino ha risposto assicurando che i temi sollevati saranno affrontati. La vicenda ha acceso dubbi: per alcuni si tratta di propaganda, per altri del segnale di un crescente malcontento nel Paese

“Vladimir Vladimirovich, la gente ha paura di te”. Inizia così il video pubblicato su Instagram da Victoria Bonya, influencer russa conosciuta per contenuti beauty e lifestyle. Nel messaggio rivolto al presidente Putin, Bonya elenca diversi problemi interni al Paese, dalla gestione di alcune emergenze alle restrizioni sui social network. Il filmato ha raccolto milioni di visualizzazioni, ma la vicenda ha sollevato dubbi: alcuni osservatori ipotizzano che l’operazione possa essere stata coordinata con il governo, mentre altri parlano di una reazione spontanea al crescente malcontento. Ecco chi è Victoria Bonya e cosa sostiene nel video. ( GUERRA IN UCRAINA: NOTIZIE IN DIRETTA )

Il video contro Putin e la risposta del Cremlino

Nel video, riportato dalla Cnn, Bonya afferma che cittadini, blogger, artisti e governatori avrebbero paura di Putin. "La gente ha paura di te, i blogger hanno paura di te, gli artisti hanno paura di te, i governatori hanno paura di te. E tu sei il presidente del nostro Paese", ha riferito l’influencer. Pur dichiarando di sostenere Putin, Bonya elenca una serie di criticità che, a suo parere, colpiscono la Russia. Tra questi, la lentezza nella risposta alle inondazioni in Daghestan, le accuse di una gestione inadeguata da parte del governo dei recenti abbattimenti di bestiame in Siberia e l'intensificarsi delle restrizioni sui social network. "Si ha la sensazione di non vivere più in un paese libero", ha dichiarato. Dopo la pubblicazione del video, il governo russo ha fatto sapere di essere al lavoro sui problemi segnalati da Bonya. Il portavoce del governo Dmitry Peskov ha detto che il video affronta “temi di grande rilevanza” che stanno ricevendo “molta attenzione, con un gran numero di persone coinvolte” e che “nessuno di questi verrà lasciato senza risposta”.



Chi è Victoria Bonya e perché si parla di possibile propaganda

Victoria Bonya vive oggi nel principato di Monaco e possiede una propria linea di cosmetici. In Russia è diventata famosa nel 2006 grazie a Dom-2, versione locale del Grande Fratello. Nel 2022 il suo nome era circolato anche fuori dalla Russia perché fu tra le influencer che tagliarono borse Chanel per protestare contro la sospensione delle vendite del marchio in Russia. La rapidità della risposta del governo e il fatto che Bonya non abbia criticato direttamente Putin né citato la guerra in Ucraina hanno spinto alcuni giornali ed esperti a ipotizzare un’operazione studiata in vista delle elezioni parlamentari previste entro la fine dell’anno. Altri analisti, citati dal Guardian, ritengono invece improbabile un coordinamento e leggono il video come il segnale di un malcontento crescente nel Paese.