Ucraina, raid russi nell'oblast di Kiev. Droni ucraini su Tuapse. LIVE

Nella notte, Mosca ha lanciato un attacco con droni contro la città di Brovary ferendo almeno una persona. Attacco di droni ucraini nel porto di Tuapse, nel sud della Russia. "Un uomo è rimasto ucciso e un'altra persona è rimasta ferita", ha dichiarato il governatore della regione russa di Krasnodar, Venjamin Kondratyev
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Nella notte, la Russia ha lanciato un attacco con droni contro la città di Brovary, nell'oblast' di Kiev, ferendo almeno una persona, secondo quanto riportato dalle autorità. Due abitazioni sono state danneggiate.
Sempre nella notte, alcune infrastrutture di trasporto nel porto di Tuapse, nel sud della Russia, sono state danneggiate a seguito di un attacco di droni. Lo ha riferito la procura del Territorio di Krasnodar. "Un uomo è rimasto ucciso in un attacco delle forze armate ucraine al porto di Tuapse e un'altra persona è rimasta ferita", ha dichiarato il governatore della regione russa di Krasnodar, Venjamin Kondratyev. Canali mediatici russi su Telegram, citando testimonianze di residenti, hanno riportato esplosioni nella zona del porto.
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Pichetto: "Escludo il ritorno al gas russo, allineati all'Ue"
"La mia posizione personale coincide con quella del governo italiano, che è perfettamente allineato con l'Unione Europea. Eventuali valutazioni saranno fatte a livello europeo più avanti, ma ad oggi escludo il ritorno al gas russo". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'incontro "Il Santo Graal dell'Energia" in corso a Milano, commentando l'ipotesi di un ritorno all'acquisto del gas russo da parte dell'Italia. "Speriamo che lo Stretto di Hormuz venga riaperto e che si riparta con un confronto tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un punto di equilibrio e di pace", le parole del ministro commentando le tensioni geopolitiche che stanno incidendo sui mercati energetici. "Qui siamo davvero a colpi di scena giorno per giorno ed è difficile prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni", ha aggiunto, sottolineando l'elevato livello di incertezza legato all'area del Golfo Persico e ai riflessi sulle forniture globali di energia.
Russia, arrestata tedesca: "Pianificava attentato per Kiev"
Una cittadina tedesca e' stata arrestata nel territorio russo sudoccidentale di Stavropol con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico contro una struttura delle forze dell'ordine su ordine dei servizi di sicurezza ucraini. Lo riferisce un comunicato del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). "Il Servizio di sicurezza federale russo ha sventato un attacco terroristico pianificato dal regime di Kiev contro una struttura delle forze dell'ordine del territorio di Stavropol e che coinvolgeva una cittadina tedesca nata nel 1969", si legge nella nota, "i sistemi di guerra elettronica hanno rilevato e bloccato una bomba che la donna portava nel suo zaino vicino a una struttura delle forze dell'ordine a Pyatigorsk".
Pichetto Fratin: "No alle forniture russe, ma la chiusura di Hormuz è un problema serio"
È favorevole a non interrompere l'acquisto di gas russo, quantomeno quello liquido? "La mia risposta è no, in linea con la valutazione che fa in questo momento l'Unione europea". Lo dice il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, in un'intervista alla Stampa. Il ministro ha sottolineato, parlando della crisi determinata dal conflitto in Medio Oriente, che "sul gas fortunatamente siamo lontani dai prezzi di quattro anni fa. Il venir meno del venti per cento di petrolio a livello mondiale con la chiusura dello Stretto di Hormuz è invece un problema serio". Pichetto ha ricordato cosa ha fatto fin qui il governo per far scendere le bollette energetiche: "prima della guerra avevamo dato un segnale con l'abbassamento di quasi venti euro a megawatt/ora per le imprese. Abbiamo iniziato un confronto con Bruxelles per i meccanismi che riguardano il calcolo perverso di formazione dei prezzi: a determinarlo è per tutte le fonti di produzione quella più costosa, ovvero il termoelettrico ottenuto dal gas". Se, ha aggiunto, "per il 2030 riuscissimo a raggiungere la metà dei nostri consumi da rinnovabili, i prezzi calerebbero sensibilmente". Parlando della legge sul nucleare, il ministro ha ribadito che l'auspicio è che il Parlamento l'approvi "prima della pausa estiva, poi sarà mia responsabilità definire i decreti attuativi entro fine anno". La prima centrale nucleare in Italia, dice, ci sarà entro il 2035, mentre la nostra produzione di nucleare, entro il 2050, potrebbe essere "un buon risultato" se toccasse il 20 per cento.
Un morto per un attacco di droni ucraini a Tuapse nel sud della Russia
Un uomo è rimasto ucciso in un attacco delle forze armate ucraine al porto di Tuapse e un'altra persona è rimasta ferita. Lo ha dichiarato il governatore della regione russa di Krasnodar, Venjamin Kondratyev. "Tuapse è stata oggetto di un altro massiccio attacco di droni questa notte. Di conseguenza, secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto ucciso al porto", ha dichiarato in un messaggio su Telegram il governatore.
Incendio al porto di Tuapse, in Russia, per un attacco di droni ucraini
Alcune infrastrutture di trasporto nel porto di Tuapse, nel sud della Russia sono state danneggiate a seguito di un attacco di droni. Lo ha riferito la procura del Territorio di Krasnodar. "Le infrastrutture di trasporto sono state danneggiate nel porto di Tuapse", si legge nella dichiarazione, ciata da Tass.
Ucraina, intelligence militare: colpite due navi da sbarco russe nella Crimea occupata
L’intelligence militare ucraina (Gur) ha dichiarato lunedì di aver colpito due “grandi” navi da sbarco russe nella Crimea occupata dalla Russia. Secondo il Gur, al momento dell’attacco, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, le imbarcazioni della Flotta russa del Mar Nero si trovavano nella baia di Sevastopoli. Lo riporta Reuters.
In Europa chi ospita la maggior parte dei rifugiati ucraini?
La vicinanza geografica di determinati Paesi all’Ucraina è sicuramente un fattore che ha influito sull’afflusso dei profughi, ma come testimoniano la presenza di Cipro e Irlanda tra le prime posizioni di questa speciale classifica, non è l’unico.
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Media: "Droni ucraini hanno colpito porto di Tuapse"
Secondo quanto riportato dal The Kyiv Independent, droni ucraini avrebbero colpito la raffineria di petrolio di Tuapse, nel Territorio di Krasnodar, nella Russia meridionale, durante un attacco notturno avvenuto il 20 aprile.Canali mediatici russi su Telegram, citando testimonianze di residenti, hanno riportato esplosioni nella zona del porto.Sono state viste grandi fiammate provenire dall'area e si è parlato di almeno due serbatoi di stoccaggio in fiamme presso la raffineria.Il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha confermato l'attacco "al porto di Tuapse", senza specificare l'obiettivo colpito.Kondratyev ha inoltre affermato che una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita nell'attacco.
Ucraina: attacco droni russi contro città di Brovary
Nella notte tra il 20 aprile, la Russia ha lanciato un attacco con droni contro la città di Brovary, nell'oblast' di Kiev, ferendo almeno una persona, secondo quanto riportato dalle autorità.I residenti hanno riferito di aver udito delle esplosioni nella zona, nel contesto di un più ampio attacco di droni sulla regione.Il governatore dell'oblast' di Kiev, Mykola Kalashnyk, ha riferito che un uomo è stato ricoverato