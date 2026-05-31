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Papa Leone: "Le polarizzazioni e il disprezzo portano distruzione"

Mondo
©Ansa

Nell'Angelus di domenica, il pontefice invoca unione e torna a chiedere una pace "giusta e duratura"

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Dopo il rosario di sabato 30 maggio, papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus di domenica. A distruggere il mondo sono "polarizzazioni" e "disprezzo", ha detto il pontefice. "La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito", ha aggiunto sottolineando che "ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E, per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità".

"Dalla Chiesa una corale invocazione di pace"

"In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra - ha aggiunto Leone XIV -. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura". 

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