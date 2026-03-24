Gli arresti e le accuse

Secondo una nota della procura, Sergey N., cittadino ucraino, è stato arrestato in Spagna, mentre Alla S., cittadina rumena, è stata arrestata in Germania. I nomi completi non sono stati diffusi, in conformità con le leggi tedesche sulla privacy. "A partire da dicembre 2025, Sergey N. ha spiato in Germania una persona per conto di un servizio di intelligence russo. Questa persona forniva droni e componenti correlati all'Ucraina", si legge nel comunicato, che riporta le accuse contenute nel mandato di arresto. "A tal fine - aggiunge la nota - l'imputato ha raccolto informazioni online e ha filmato il luogo di lavoro dell'obiettivo. Quando Sergey N. si è trasferito in Spagna, l'incarico è passato a Alla S., che lo ha assunto entro marzo 2026".