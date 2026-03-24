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Guerra Russa Ucraina, raid di Mosca causano 4 morti: allerta in quasi tutto il Paese. LIVE

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©Ansa

La Russia ha lanciato droni e missili nella notte contro l'Ucraina, uccidendo almeno 4 persone, danneggiando abitazioni e provocando incendi, secondo quanto riferito da funzionari ucraini. L'attacco è avvenuto mentre il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente raid russo di massa contro il Paese, citando informazioni dell'intelligence ucraina

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Sono almeno quattro i morti dopo nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, denunciati dalle autorità di Kiev. Due persone, riferisce Ukrainska Pravda, sono rimaste uccise e 11 ferite nella regione di Poltava. Il capo dell'amministrazione della regione, Vitalii Diakivnych, ha confermato danni in diversi palazzi e in un albergo "a causa di un attacco nemico". Dalla regione di Zaporizhzhia, il governatore Ivan Fedorov, ha riferito un bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti nella città di Zaporizhzhia a causa di un attacco con "droni e missili". Da Kherson le autorità denunciano l'uccisione di un "civile".

I raid sono avvenuti proprio mentre il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco russo di massa contro il Paese, citando informazioni dell'intelligence ucraina.

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Rapporti di intelligence ucraini riferiscono che "le forze russe potrebbero star preparando" un nuovo "grosso attacco": lo ha affermato il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, in un video-messaggio serale sui social. "Sono già state date istruzioni appropriate alle difese aeree", ha aggiunto Zelensky, invitando la popolazione a "fare attenzione ai segnali di allarmi aerei".

Ucraina, le autorità denunciano: "4 morti in attacchi russi"

E' di almeno quattro morti il bilancio di nuovi attacchi russi contro l'Ucraina denunciati dalle autorità di Kiev. Due persone, riferisce Ukrainska Pravda, sono rimaste uccise e 11 ferite nella regione di Poltava. Il capo dell'amministrazione della regione, Vitalii Diakivnych, ha confermato danni in diversi palazzi e in un albergo "a causa di un attacco nemico". Dalla regione di Zaporizhzhia, il governatore Ivan Fedorov, ha riferito un bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti nella città di Zaporizhzhia a causa di un attacco con "droni e missili". Da Kherson le autorità denunciano l'uccisione di un "civile".

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