Sono almeno quattro i morti dopo nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, denunciati dalle autorità di Kiev. Due persone, riferisce Ukrainska Pravda, sono rimaste uccise e 11 ferite nella regione di Poltava. Il capo dell'amministrazione della regione, Vitalii Diakivnych, ha confermato danni in diversi palazzi e in un albergo "a causa di un attacco nemico". Dalla regione di Zaporizhzhia, il governatore Ivan Fedorov, ha riferito un bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti nella città di Zaporizhzhia a causa di un attacco con "droni e missili". Da Kherson le autorità denunciano l'uccisione di un "civile".

I raid sono avvenuti proprio mentre il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco russo di massa contro il Paese, citando informazioni dell'intelligence ucraina.

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