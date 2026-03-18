Il premio gli è stato consegnato da Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle Ferrovie Ucraine, dopo che l'attore ha scelto di non partecipare alla cerimonia di Los Angeles, dove ha vinto il suo terzo Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Una battaglia dopo l'altra", per recarsi in visita nel Paese colpito dal conflitto

Il sostegno di Sean Penn alla causa ucraina si arricchisce di un nuovo capitolo simbolico avvenuto direttamente sul campo. L'attore ha ricevuto un riconoscimento unico forgiato dai resti dei convogli ferroviari colpiti durante l'invasione. La consegna è stata documentata in un video diffuso da Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle Ferrovie Ucraine. Il dirigente ha spiegato che l'oggetto è stato realizzato con il metallo di un vagone danneggiato dai russi. Il gesto è avvenuto in concomitanza con la notte degli Oscar, svoltasi domenica scorsa, alla quale l'attore sessantacinquenne non ha preso parte nonostante la vittoria nella categoria miglior attore non protagonista.