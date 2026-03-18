Il premio gli è stato consegnato da Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle Ferrovie Ucraine, dopo che l'attore ha scelto di non partecipare alla cerimonia di Los Angeles, dove ha vinto il suo terzo Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Una battaglia dopo l'altra", per recarsi in visita nel Paese colpito dal conflitto
Il sostegno di Sean Penn alla causa ucraina si arricchisce di un nuovo capitolo simbolico avvenuto direttamente sul campo. L'attore ha ricevuto un riconoscimento unico forgiato dai resti dei convogli ferroviari colpiti durante l'invasione. La consegna è stata documentata in un video diffuso da Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle Ferrovie Ucraine. Il dirigente ha spiegato che l'oggetto è stato realizzato con il metallo di un vagone danneggiato dai russi. Il gesto è avvenuto in concomitanza con la notte degli Oscar, svoltasi domenica scorsa, alla quale l'attore sessantacinquenne non ha preso parte nonostante la vittoria nella categoria miglior attore non protagonista.
Il legame tra Penn e l'Ucraina
Sean Penn è un sostenitore dichiarato dell'Ucraina sin dall'inizio dell'invasione su vasta scala lanciata dal Cremlino quattro anni fa. L'attore ha visitato il Paese in diverse occasioni durante il conflitto, documentando spesso le condizioni dei civili e delle infrastrutture colpite. Nel 2022, in segno di solidarietà, aveva consegnato personalmente una delle sue statuette dell'Academy al presidente Volodymyr Zelensky, chiedendogli di conservarla fino alla vittoria finale. Questo nuovo dono da parte delle autorità ucraine consolida un rapporto di lunga data tra la star di Hollywood e le istituzioni locali, iniziato già nelle prime fasi della guerra.
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La 98ª edizione degli Academy Awards ha incoronato numerosi film e interpreti nelle principali categorie, tra cui Miglior film, Miglior attore e attrice protagonisti, Miglior film internazionale, animazione, documentario e diversi riconoscimenti tecnici. Ecco dove potete guardare le opere premiate, dal quasi asso piglia-tutto Una battaglia dopo l'altra a Sinners - I peccatori, passando per Hamnet - Nel nome del figlio e Sentimantal Value. A cura di Camilla Sernagiotto