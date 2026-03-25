Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Belgorod e droni su Odessa. LIVE

L'Ucraina ha gravemente danneggiato le infrastrutture energetiche della città russa di Belgorod con i suoi bombardamenti. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. Il capo dell'amministrazione regionale di Odessa ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. Una persona è rimasta ferita e si presume che un'altra sia rimasta sepolta sotto le macerie. Le forze russe hanno colpito con droni il centro di Leopoli, danneggiando il centro storico, patrimonio Unesco, e alcuni edifici. Donald Trump ha detto che vorrebbe che Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin trovassero un accordo sulla pace prima delle elezioni di midterm di novembre. "Siamo vicini", ha sottolineato il presidente americano ammettendo che "lo dice spesso ma è così".

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