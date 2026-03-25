Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Belgorod e droni su Odessa. LIVE

L'Ucraina ha gravemente danneggiato le infrastrutture energetiche della città russa di Belgorod con i suoi bombardamenti. Il capo dell'amministrazione regionale di Odessa ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. Donald Trump ha detto che vorrebbe che Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin trovassero un accordo sulla pace prima delle elezioni di midterm di novembre
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L'Ucraina ha gravemente danneggiato le infrastrutture energetiche della città russa di Belgorod con i suoi bombardamenti. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. Il capo dell'amministrazione regionale di Odessa ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. Una persona è rimasta ferita e si presume che un'altra sia rimasta sepolta sotto le macerie. Le forze russe hanno colpito con droni il centro di Leopoli, danneggiando il centro storico, patrimonio Unesco, e alcuni edifici. Donald Trump ha detto che vorrebbe che Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin trovassero un accordo sulla pace prima delle elezioni di midterm di novembre. "Siamo vicini", ha sottolineato il presidente americano ammettendo che "lo dice spesso ma è così".
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Droni ucraini causano incendio al porto di Ust-Luga, regione di Leningrado
Il governatore di Leningrado Aleksandr Drozdenko ha riferito che nella regione sono stati abbattuti 56 droni ucraini, si sono registrati danni a Vyborg e nel porto di Ust-Luga. "L'incendio è sotto controllo nell'area portuale di Ust-Luga. Il tetto di un edificio residenziale è stato danneggiato a Vyborg. Secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti", ha scritto il governatore su Telegram.
Governatore russo: "Edifici civili danneggiati a Kronstadt nel Golfo di Finlandia"
Il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov ha riferito che diversi edifici residenziali e alcune automobili sono stati danneggiati da un attacco di droni ucraini a Kronstadt, cittadina russa dell'isola di Kotlin, situata nel Golfo di Finlandia. "Oggi, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni a Kronstadt", ha scritto il governatore sulla piattaforma di messaggistica Max
La difesa aerea russa intercetta e distrugge 389 droni ucraini
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 389 droni ucraini nelle regioni durante la notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa, citato dall'agenzia russa Tass. "Durante la notte, 389 velivoli senza pilota ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio sui territori delle regioni di Bryansk, Smolensk, Kaluga, Kursk, Tver, Orel, Belgorod, Tula, Pskov, Novgorod, Vologda, Leningrado, Mosca e della Repubblica di Crimea", ha dichiarato il ministero della Difesa.
Estonia, "comunità internazionale non dimentichi l'Ucraina"
"Mentre l'attenzione della comunità internazionale si concentra sempre più sugli sviluppi in Medioriente, ciò non deve causare un oscuramento dellla questione più importante per la sicurezza europea. Raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina deve rimanere il nostro obiettivo centrale". Lo afferma il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, in un comunicato stampa pubblicato oggi. "Questo obiettivo richiede un sostegno costante e fermo all'Ucraina sul piano politico, economico e militare. Allo stesso tempo, è essenziale garantire che la Russia non tragga beneficio dagli sviluppi in Medioriente né ottenga risorse aggiuntive per finanziare la sua aggressione", ha scritto ancora Tsahkna.
Quasi mille droni dalla Russia nelle ultime 24 ore, più della metà in pieno giorno
Quasi mille droni sono stati lanciati dalla Russia contro l'Ucraina nelle ultime 24 ore, con i raid che sono andati avanti anche in pieno giorno. La giornata di oggi è stata segnata da "uno degli attacchi più massicci" contro l'ucraina, con 556 droni fra le nove della mattina e le sei di sera che si sono aggiunti ai 392 droni e a 34 missili lanciati nella notte. Cinque persone sono state uccise nella notte, tre durante il giorno, a centinaia di chilometri di distanza dalla linea del fronte (due a Ivano-Frankisvk, uno nella regione di Vinnytsia). I raid hanno colpito anche il centro di Leopoli, provocando danni a un complesso del XVIIIesimo secolo dove almeno 13 persone sono rimaste ferite, come ha denunciato il sindaco, Andrii Sadovy.
Zelensky: "Colpita anche chiesa a Leopoli, dalla Russia depravazione assoluta"
Volodymyr Zelensky denuncia la "depravazione assoluta" della Russia per gli attacchi massicci, incluso quello contro il centro di Leopoli. "Gli Shahed iraniani modernizzati dalla Russia hanno colpito una chiesa a Leopoli. E' un atto di una depravazione assoluta e solo una persona come Vladimir Putin potrebbe voler fare una cosa del genere. L'ampiezza di questo attacco mostra chiaramente che la Russia non ha assolutamente alcuna intenzione di mettere davvero fine a questa guerra", ha dichiarato, anticipando una risposta da parte di Kiev.
Esplosioni a Belgorod, la città russa senza elettricità
L'Ucraina ha gravemente danneggiato le infrastrutture energetiche della città russa di Belgorod con i suoi bombardamenti. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram, come riferito dall'agenzia russa Tass e dall'agenzia ucraina Rbc. "Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di un attacco missilistico da parte delle Forze Armate ucraine. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime. Sono stati causati gravi danni alle infrastrutture energetiche", ha scritto il governatore. Sono state registrate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento. L'entità più precisa dei danni sarà valutata nelle prossime ore.
La Russia attacca la regione di Odessa, colpito un edificio residenziale
Il capo dell'amministrazione regionale di Odessa ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. Una persona è rimasta ferita e si presume che un'altra sia rimasta sepolta sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia RBC-Ucraina, citando un post pubblicato dal capo dell'amministrazione regionale di Odessa, Oleg Kipper, sul canale Telegram.