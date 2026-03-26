Droni russi hanno preso di mira infrastrutture portuali e impianti energetici nella regione di Odessa. A Reuters, il presidente ucraino afferma che gli americani sarebbero pronti a completare l'iter di garanzie di sicurezza ad alto livello non appena Kiev sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass. Zelensky ha avvertito che un simile passo metterebbe a repentaglio la sicurezza del suo Paese e dell'Europa nel suo complesso
in evidenza
La Russia ha lanciato questa notte un altro attacco con droni nella regione di Odessa. I droni hanno preso di mira le infrastrutture portuali e gli impianti energetici. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito che una civile è stata uccisa dall'attacco di droni kamikaze ucraini nel villaggio di Zernovo.
"Gli americani sono pronti a completare l'iter di garanzie di sicurezza ad alto livello non appena l'Ucraina sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Reuters. Zelensky ha avvertito che un simile passo metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa nel suo complesso. Il presidente ha aggiunto che gli Stati Uniti sono concentrati sul conflitto con l'Iran, quindi Trump sta esercitando pressioni sull'Ucraina, cercando di porre fine rapidamente alla guerra. Secondo Zelensky, la Russia, che chiede il ritiro delle truppe ucraine dall'est, scommette sul fatto che Washington perderà interesse nei negoziati e alla fine si ritirerà da essi.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
- Ue, al via da oggi 18 marzo lo stop graduale al gas russo: cosa significa e scenari
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Governatore russo: "Un morto per un attacco di droni ucraini nella regione di Bryansk"
Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito che una civile è stata uccisa dall'attacco di droni kamikaze ucraini nel villaggio di Zernovo. "Purtroppo, una civile, una donna, è stata uccisa", ha detto Bogomaz in un messaggio sulla piattaforma Max
Nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa
La Russia ha lanciato questa notte un altro attacco con droni nella regione di Odessa. I droni hanno preso di mira le infrastrutture portuali e gli impianti energetici. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando la pagina Facebook dell'amministrazione statale del distretto di Izyum. "Lo spazio aereo è ora libero. Il nemico ha nuovamente attaccato il porto e le infrastrutture energetiche del distretto di Izmail", si legge nel comunicato. Sarebbero stati registrati danni a Izmail e nella comunità di Vilkovo.
Media: "Nave con 700.000 barili di greggio russo arrivata nelle Filippine"
"Una nave che trasporta più di 700.000 barili di petrolio greggio russo è arrivata nelle Filippine": lo dice all'Afp "una fonte a conoscenza della questione". Due giorni fa le Filippine hanno dichiarato uno "stato di emergenza energetica nazionale" a causa degli ostacoli alle forniture di idrocarburi dovuti alla guerra in Medio Oriente. Un giornalista dell'Afp ha visto una nave battente bandiera della Sierra Leone ancorata al porto di Limay, appena fuori Manila. Potrebbe trattarsi del primo invio di petrolio russo alle Filippine in cinque anni.