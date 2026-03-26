La Russia ha lanciato questa notte un altro attacco con droni nella regione di Odessa. I droni hanno preso di mira le infrastrutture portuali e gli impianti energetici. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito che una civile è stata uccisa dall'attacco di droni kamikaze ucraini nel villaggio di Zernovo.

"Gli americani sono pronti a completare l'iter di garanzie di sicurezza ad alto livello non appena l'Ucraina sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Reuters. Zelensky ha avvertito che un simile passo metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa nel suo complesso. Il presidente ha aggiunto che gli Stati Uniti sono concentrati sul conflitto con l'Iran, quindi Trump sta esercitando pressioni sull'Ucraina, cercando di porre fine rapidamente alla guerra. Secondo Zelensky, la Russia, che chiede il ritiro delle truppe ucraine dall'est, scommette sul fatto che Washington perderà interesse nei negoziati e alla fine si ritirerà da essi.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: