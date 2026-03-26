Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa. LIVE

live Mondo
©Ansa

Droni russi hanno preso di mira infrastrutture portuali e impianti energetici nella regione di Odessa. A Reuters, il presidente ucraino afferma che gli americani sarebbero pronti a completare l'iter di garanzie di sicurezza ad alto livello non appena Kiev sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass. Zelensky ha avvertito che un simile passo metterebbe a repentaglio la sicurezza del suo Paese e dell'Europa nel suo complesso

in evidenza

La Russia ha lanciato questa notte un altro attacco con droni nella regione di Odessa. I droni hanno preso di mira le infrastrutture portuali e gli impianti energetici. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito che una civile è stata uccisa dall'attacco di droni kamikaze ucraini nel villaggio di Zernovo.

"Gli americani sono  pronti a completare l'iter di garanzie di sicurezza ad alto livello non  appena l'Ucraina sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass". Lo ha  dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista  alla Reuters. Zelensky ha avvertito che un simile passo metterebbe a  repentaglio la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa nel suo complesso.  Il presidente ha aggiunto che gli Stati Uniti sono concentrati sul  conflitto con l'Iran, quindi Trump sta esercitando pressioni  sull'Ucraina, cercando di porre fine rapidamente alla guerra. Secondo  Zelensky, la Russia, che chiede il ritiro delle truppe ucraine dall'est,  scommette sul fatto che Washington perderà interesse nei negoziati e  alla fine si ritirerà da essi.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Governatore russo: "Un morto per un attacco di droni ucraini nella regione di Bryansk"

Il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito che una civile è stata uccisa dall'attacco di droni kamikaze ucraini nel villaggio di Zernovo. "Purtroppo, una civile, una donna, è stata uccisa", ha detto Bogomaz in un messaggio sulla piattaforma Max

Nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa

La Russia ha lanciato questa notte un altro attacco con droni nella regione di Odessa. I droni hanno preso di mira le infrastrutture portuali e gli impianti energetici. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando la pagina Facebook dell'amministrazione statale del distretto di Izyum.    "Lo spazio aereo è ora libero. Il nemico ha nuovamente attaccato il porto e le infrastrutture energetiche del distretto di Izmail", si legge nel comunicato. Sarebbero stati registrati danni a Izmail e nella comunità di Vilkovo.

Media: "Nave con 700.000 barili di greggio russo arrivata nelle Filippine"

"Una nave che trasporta più di 700.000 barili di petrolio greggio russo è arrivata nelle Filippine": lo dice all'Afp "una fonte a conoscenza della questione". Due giorni fa le Filippine hanno dichiarato uno "stato di emergenza energetica nazionale" a causa degli ostacoli alle forniture di idrocarburi dovuti alla guerra in Medio Oriente. Un giornalista dell'Afp ha visto una nave battente bandiera della Sierra Leone ancorata al porto di Limay, appena fuori Manila. Potrebbe trattarsi del primo invio di petrolio russo alle Filippine in cinque anni.

Mondo: Ultime notizie

Casa Bianca all'Iran: Trump non bluffa, pronto a scatenare l'inferno

Mondo

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sottolineando che "l'Iran non...

Zelensky: "Da Usa garanzie sicurezza solo se cederemo Donbass"

Mondo

In un'intervista rilasciata a Reuters, il presidente ucraino afferma che gli americani sarebbero...

Onu: tratta schiavi africani "il più grave crimine contro l'umanità"

Mirea D'Alessandro

Giuria California: Meta e Google responsabili per dipendenza da social

Mondo

La denuncia è partita da Kaley G. M., che ha attribuito a YouTube e Instagram un ruolo nella sua...

Greg Bovino al Nyt: "Rimpiango di non aver arrestato più illegali"

Mondo

Figura controversa per linguaggio e metodi, lascia l'incarico in Minnesota. Secondo alcuni media,...

Mondo: I più letti