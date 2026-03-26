Turchia, petroliera attaccata nel Mar Nero

"Una nave battente bandiera straniera, gestita da una compagnia turca, che aveva caricato petrolio greggio dalla Russia, ha segnalato un'esplosione nella sala macchine dopo la mezzanotte al nostro centro di emergenza", ha detto il ministro dei trasporti turco Uraloglu. Secondo le informazioni, la petroliera era stata sanzionata dall'Unione europea e dall'Ucraina nei mesi scorsi ascolta articolo

L’esplosione è avvenuta intorno a mezzanotte e ha colpito la sala macchine di una petroliera gestita da una compagnia turca. L’attacco è stato condotto – ha detto il ministro dei trasporti turco Abdulkadir Uraloglu - nel Mar Nero probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio. "Una nave battente bandiera straniera, gestita da una compagnia turca, che aveva caricato petrolio greggio dalla Russia, ha segnalato un'esplosione nella sala macchine dopo la mezzanotte al nostro centro di emergenza", ha detto il ministro in un'intervista televisiva (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG GUERRA RUSSIA-UCRAINA).

A bordo 27 cittadini turchi "Riteniamo che sia stata causata dall'impatto con un'imbarcazione senza equipaggio. I nostri specialisti stanno lavorando sul posto. A bordo ci sono 27 nostri cittadini, che non hanno riportato ferite. Abbiamo inviato sul posto tutte le risorse necessarie e stiamo monitorando attentamente la situazione", ha dichiarato il ministro turco. La petroliera, di proprietà della compagnia Pergamon Shipping con sede a Istanbul, trasporta 140.000 tonnellate di petrolio proveniente dalla Russia. Approfondimento Guerra in Iran, ancora un missile balistico contro la Turchia