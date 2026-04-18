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Uomo spara a Kiev e si barrica in un market, ci sono morti e feriti. Ucciso dalla polizia

Mondo
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Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno cinque morti e diversi feriti. Poi si è barricato in un supermercato prendendo con sè alcuni ostaggi. La sparatoria è avvenuta nella zona di Demiivka, distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina

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A Kiev un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno cinque morti e una decina di feriti. Poi si è barricato in un supermercato prendendo con sè alcuni ostaggi. È quanto successo nella capitale ucraina, con le forze di polizia locali e le squadre speciali che sono intervenute per neutralizzarlo e che hanno poi ucciso lo stesso uomo.  Stando alle fonti ucraine, lo sparatore era un uomo di circa sessant'anni, la cui identità non è stata ancora rivelata. Un video pubblicato da Ukrainska Pravda ha mostrato un uomo con i capelli bianchi correre lungo una strada imbracciando un fucile. La sparatoria è avvenuta nella zona di Demiivka, distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina.

Gli spari sulla folla

Lo sconosciuto, stando alle prime testimonianze dei residenti, aveva prima sparato contro le persone per poi barricarsi in un negozio della catena Walmart, prendendo in ostaggio diverse persone tra cui una guardia giurata del supermercato stesso. L'area era stata isolata dalla polizia che poi è intervenuta.

I feriti

La situazione è stata seguita da vicino dal sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, che ha riferito che tra i feriti in strada c'è anche una bambina. Tutte le persone colpite risultano ricoverate in ospedale. "È in corso un'operazione speciale per arrestare l'uomo che ha aperto il fuoco e che attualmente si trova all'interno del supermercato. Secondo le prime informazioni, si starebbero esplodendo colpi d'arma da fuoco anche all'interno del supermercato", aveva scritto Klitschko. 

Il post di Zelensky

Dopo l'accaduto, il presidente ucraino Zelensky ha pubblicato un post. "Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l'attentatore di Kiev che ha aperto il fuoco sui civili è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti su tutte le circostanze. Al momento, sono confermate cinque vittime. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime", ha scritto il leader ucraino. "Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale con ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo l'assistenza necessaria. Quattro ostaggi sono stati liberati. Ci aspettiamo un'indagine rapida. Gli investigatori della Polizia Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina stanno lavorando al caso. Ho incaricato il Ministro degli Interni e il Capo della Polizia Nazionale dell'Ucraina di rendere pubbliche tutte le informazioni verificate relative a questo caso".

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