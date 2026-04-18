Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X ha avvertito del pericolo che Mosca possa coinvolgere Minsk nella guerra di aggressione. "Crediamo che la Russia possa tentare di nuovo di trascinare la Bielorussia nella sua guerra. Ho dato istruzione di utilizzare i canali appropriati per avvertire la leadership de facto della Bielorussia della prontezza dell'Ucraina a difendere la sua terra e la sua indipendenza. La natura e le conseguenze degli eventi recenti in Venezuela dovrebbero servire da monito alla leadership bielorussa dal fare errori", ha precisato il leader ucraino. Zelensky ha poi parlato dell'andamento degli scontri sul terreno: "Il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi ha presentato il suo rapporto. Prima di tutto, riguardo alla linea del fronte - ha aggiunto -. Sono grato a tutte le nostre unità che mantengono le loro posizioni e respingono gli assalti russi, e questo è importante. Stiamo anche osservando i tentativi delle forze occupanti di riorganizzarsi, molto probabilmente per compensare la carenza di personale".