Gli Stati Uniti estendono fino al 16 maggio la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo caricato sulle navi prima del 17 aprile. Lo ha annunciato il Tesoro americano, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. La licenza sarebbe dovuta scadere il 17 aprile. "A causa della guerra in Iran possono esserci dei rischi per la fornitura di armi a Kiev", ha scritto il presidente ucraino
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Gli Stati Uniti estendono fino al 16 maggio la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo caricato sulle navi prima del 17 aprile. Lo ha annunciato il Tesoro americano, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. La licenza sarebbe dovuta scadere il 17 aprile. "A causa della guerra in Iran possono esserci dei rischi per la fornitura di armi a Kiev". Lo ha scritto in un post su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, “Zelensky è pronto a incontrare il leader russo in Turchia se anche i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump, e della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, parteciperanno ai colloqui”. Lo riporta Rbc Ukraine.
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Zelensky: 'crediamo che Mosca possa trascinare di nuovo Minsk nella sua guerra'
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X ha avvertito del pericolo che Mosca possa coinvolgere Minsk nella guerra di aggressione. "Crediamo che la Russia possa tentare di nuovo di trascinare la Bielorussia nella sua guerra. Ho dato istruzione di utilizzare i canali appropriati per avvertire la leadership de facto della Bielorussia della prontezza dell'Ucraina a difendere la sua terra e la sua indipendenza. La natura e le conseguenze degli eventi recenti in Venezuela dovrebbero servire da monito alla leadership bielorussa dal fare errori", ha precisato il leader ucraino. Zelensky ha poi parlato dell'andamento degli scontri sul terreno: "Il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi ha presentato il suo rapporto. Prima di tutto, riguardo alla linea del fronte - ha aggiunto -. Sono grato a tutte le nostre unità che mantengono le loro posizioni e respingono gli assalti russi, e questo è importante. Stiamo anche osservando i tentativi delle forze occupanti di riorganizzarsi, molto probabilmente per compensare la carenza di personale".
Kiev, raid ucraini su infrastrutture greggio in Crimea occupata e regione russa Samara
I media di Kiev affermano che stanotte l'Ucraina ha "continuato la sua offensiva" contro le infrastrutture petrolifere russe colpendo diversi obiettivi nella Crimea occupata e nella regione russa di Samara.
Usa sospendono fino al 16 maggio sanzioni petrolio russo
Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sospeso temporaneamente, fino al 16 maggio, la maggior parte delle sanzioni contro l'industria petrolifera russa. Il provvedimemto giunge in un momento in cui la ripresa del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha provocato un forte calo dei prezzi del petrolio. La decisione, con effetto immediato, riguarda tutte le operazioni di carico e scarico di petrolio dalla Russia e si applica anche alle navi della 'flotta ombra' russa, precedentemente soggette a sanzioni. L'unica eccezione riguarda le transazioni con Iran, Corea del Nord, Cuba e le regioni ucraine occupate, inclusa la Crimea, che rimangono vietate.