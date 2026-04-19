Un bombardamento notturno nel nord dell'Ucraina ha causato la morte di un adolescente e il ferimento di altre quattro persone, secondo quanto riportato dalle autorita' militari locali. Le autorità ucraine verificheranno "ogni dettaglio e il movente" dell'attacco avvenuto ieri a Kiev, che ha provocato almeno sei morti. Il presidente ucraino ha sottolineato in un post su X che l'aggressore - poi ucciso - aveva dato fuoco a un appartamento prima di uscire in strada armato. Gli Stati Uniti estendono fino al 16 maggio la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo
in evidenza
Le autorità ucraine verificheranno "ogni dettaglio e il movente" dell'attacco avvenuto a Kiev, che ha provocato almeno sei morti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando in un post su X che l'aggressore - poi ucciso - aveva dato fuoco a un appartamento prima di uscire in strada armato. Aveva inoltre precedenti penali, aveva vissuto a lungo nella regione di Donetsk ed era nato in Russia. Zelensky ha aggiunto che nella sparatoria almeno 14 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 12 anni. "Il numero potrebbe aumentare", ha avvertito il presidente, esprimendo cordoglio alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti.
Un bombardamento notturno nel nord dell'Ucraina ha causato la morte di un adolescente e il ferimento di altre quattro persone, secondo quanto riportato dalle autorità militari locali. Gli Stati Uniti estendono fino al 16 maggio la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Carburanti, Conte: "Tornare in prospettiva a comprare gas russo"
"Da subito ho condannato l'aggressione di Putin, sono stato favorevole alle sanzioni e lo sono tuttora. Ma la propaganda distorcente che mi ha calunniato trascura i quattro anni di fallimenti di coloro che hanno scommesso sulla sconfitta militare della Russia, sul cambio di regime, sul collo dell'economia russa; anziche' investire sulla diplomazia e raggiungere un accordo oggi tanto piu' necessario, perche' dobbiamo tornare in prospettiva a comprare gas russo". Lo ha affermato il presidente del M5s Giuseppe Conte in un'intervista al 'Corriere della sera'.
Ucraina, raid nel nord: ucciso un 16enne; quattro feriti
Un bombardamento notturno nel nord dell'Ucraina ha causato la morte di un adolescente e il ferimento di altre quattro persone, secondo quanto riportato dalle autorita' militari locali. "Una persona e' morta, un ragazzo di 16 anni", ha dichiarato Dmytro Brizhynskyi, capo dell'amministrazione militare della citta' di Chernihiv. Nel raid sono rimaste ferite altre quattro persone e sono stati danneggiati diversi edifici, hanno aggiunto le autorita'.
Uomo spara a Kiev e si barrica in un market, ci sono morti e feriti
Un uomo originario di Mosca ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno sei morti e diversi feriti. Poi si è barricato in un supermercato prendendo con sè alcuni ostaggi. La sparatoria è avvenuta nella zona di Demiivka, distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina. Si indaga per terrorismo.
Uomo spara a Kiev e si barrica in un market, ci sono morti e feritiVai al contenuto
Ucraina: attacco a Kiev, Zelensky: 'verifichiamo ogni dettaglio su assalitore'
Le autorità ucraine verificheranno "ogni dettaglio e il movente" dell'attacco avvenuto a Kiev, che ha provocato almeno sei morti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando in un post su X che l'aggressore - poi ucciso - aveva dato fuoco a un appartamento prima di uscire in strada armato. Aveva inoltre precedenti penali, aveva vissuto a lungo nella regione di Donetsk ed era nato in Russia.
Zelensky ha aggiunto che nella sparatoria almeno 14 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 12 anni. "Il numero potrebbe aumentare", ha avvertito il presidente, esprimendo cordoglio alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti.