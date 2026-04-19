Le autorità ucraine verificheranno "ogni dettaglio e il movente" dell'attacco avvenuto a Kiev, che ha provocato almeno sei morti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando in un post su X che l'aggressore - poi ucciso - aveva dato fuoco a un appartamento prima di uscire in strada armato. Aveva inoltre precedenti penali, aveva vissuto a lungo nella regione di Donetsk ed era nato in Russia. Zelensky ha aggiunto che nella sparatoria almeno 14 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 12 anni. "Il numero potrebbe aumentare", ha avvertito il presidente, esprimendo cordoglio alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti.

Un bombardamento notturno nel nord dell'Ucraina ha causato la morte di un adolescente e il ferimento di altre quattro persone, secondo quanto riportato dalle autorità militari locali. Gli Stati Uniti estendono fino al 16 maggio la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: