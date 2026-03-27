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Putin ha bisogno dei soldi degli oligarchi per continuare la guerra?

Luciana Grosso

Ispi
Vladimir Putin - Ansa

Mosca cerca nuove risorse per sostenere lo sforzo bellico. Secondo indiscrezioni, il presidente russo avrebbe chiesto agli oligarchi di contribuire direttamente alle spese militari. Una richiesta che segnala tensioni nelle finanze della Russia nonostante l’allentamento delle sanzioni. Sul campo, però, la situazione resta incerta e i progressi limitati e il conflitto appare destinato a durare ancora a lungo

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