Guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolati

Quanto sta avvenendo in Medio Oriente, comunque, non è purtroppo una novità: dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, la guerra ha devastato un Paese che prima del conflitto ospitava circa 5,5 milioni di gatti e 750 mila cani. Pur in questo contesto, diverso volontari hano continuato a evacuare cani e gatti e a distribuire cibo e medicine, assistere rifugi e famiglie sfollate. Yuliya Firka, fondatrice di United for Animals, ha descritto questo lavoro come estenuante e pericoloso, fatto di missioni in cui non c'è mai la certezza di riuscire né di tornare indietro in sicurezza.

Cane randagio in Ucraina - ©Getty