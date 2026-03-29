L’impatto economico di queste cancellazioni, nelle prime settimane della guerra, ha già raggiunto quasi quota 100 milioni di euro. E a pesare su queste cifre non sono solamente le partenze e i viaggi che erano stati programmati per le scorse settimane, ma anche tutte quelle partenze che erano state fissate per i prossimi mesi e adesso cancellate, oppure spostate verso altre mete.

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