Un mese di guerra in Iran, come e perché si è sviluppato il conflitto

Sei mesi dopo, fra la fine del dicembre 2025 e il gennaio 2026, l’Iran è teatro di una delle più grandi rivolte della storia del Paese: migliaia di persone scendono in piazza in moltissime città del Paese per contestare il regime. La repressione è durissima e migliaia di manifestanti vengono uccisi su ordine della Guida Suprema Ali Khamenei, con l’appoggio di alti funzionari statali e per mano principalmente del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Khamenei punta il dito contro Trump sostenendo che le proteste in Iran sono il frutto di “un complotto americano. L'obiettivo degli Stati Uniti è quello di fagocitare l'Iran, l'obiettivo è quello di riportare l'Iran sotto il dominio militare, politico ed economico”. Il presidente degli Stati Uniti, dal canto suo, promette un intervento per aiutare i giovani che protestano e attacca: “Khamenei è un uomo malato che dovrebbe governare il suo Paese in modo appropriato e smetterla di uccidere persone. Il suo Paese è il peggior posto al mondo in cui vivere a causa della sua pessima leadership”.