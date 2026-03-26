Stando a quanto segnalato dal Codacons, i dati regionali pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy riportano i prezzi medi del gasolio sopra la soglia di 2,1 euro al litro in tutta Italia. Il diesel viene venduto in media a 2,037 euro con punte registrate a Bolzano, in Valle d’Aosta e in Sicilia, tra 2,051 e 2,063 euro/litro. A collocarsi sopra la soglia "psicologica" dei 2 euro è anche il gasolio venduto in autostrada, in media, a 2,094 euro al litro.

Per approfondire: Caro carburanti, 10 consigli per risparmiare al distributore di benzina

©Ansa