Prezzi, benzina giù ma diesel resta alto. Cosa sta succedendo

“È finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Il gasolio, secondo le medie regionali calcolate dal Mimit, in modalità self, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque", ha dichiarato ancora Dona. Ha aggiunto che “dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro".