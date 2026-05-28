Intanto è diventato legge nei giorni scorsi il decreto fiscale, al cui interno è previsto anche un intervento che riguarda proprio gli Indici sintetici di affidabilità. Per incentivare le adesioni al concordato preventivo biennale è stato infatti rivisto il calendario, dando più tempo per l'adesione con la scadenza passata al 31 ottobre, e sono state introdotte le soglie di incremento per le partite Iva fiscalmente meno affidabili: 30% per chi ha voti nelle pagelle fiscali tra 6 e 8, 35% per i punteggi tra 1 a 6. L'obiettivo portare nell'area di compliance chi poi è difficilmente controllabile.

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