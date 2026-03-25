Benzina "low cost" in Spagna, arrivano autisti da Francia e Portogallo

Le misure adottate dall'esecutivo guidato da Pedro Sanchez, come risposta all'impatto economico della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran, hanno avuto un effetto sui rifornimenti immediati, mentre sono stati imposti limiti al trasporto di carburante in contenitori. Intanto, la Confederazione spagnola degli imprenditori delle stazioni di servizio ha definito la riduzione fiscale "una soluzione più efficace" rispetto alle precedenti misure, mentre l'Organizzazione di Consumatori e Utenti stima un risparmio medio di 8 euro per pieno in Spagna.

Ad ogni modo, non sono mancate le critiche di associazioni di trasportatori e agricoltori: secondo loro gli interventi sono “insufficienti" rispetto all'aumento dei costi di petrolio e gas.