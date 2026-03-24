Carburanti, 10 consigli per risparmiare al distributore di benzina

Per rendere concreti i primi due consigli, l’Unc ricorda che è possibile confrontare i prezzi dei carburanti utilizzando l’Osservaprezzi carburanti, anche se non funziona del tutto come dovrebbe. Si sottolinea ad esempio che “non si può fare la ricerca per la città di Roma o per la provincia di Milano, Napoli e Torino perché si supera il massimo di 500 risultati” e quindi “non si possono esportare i risultati”. È comunque attiva la ricerca per area geografica, dove inserire regione, provincia e comune, e leggere i prezzi in ordine crescente. È anche possibile procedere con una ricerca per percorso e tratta autostradale. In alternativa, esistono anche varie applicazioni private per controllare i costi.