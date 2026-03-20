Il 18 marzo l’esecutivo di Giorgia Meloni ha dato il via libera a un decreto legge per cercare di contenere i rincari dovuti alla guerra in Medio Oriente e frenare le speculazioni. Cos’è successo dopo? E perché non c’è solo il caro carburanti a preoccupare l’Italia? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, del 19 marzo