 Caro carburanti, prezzo benzina e diesel: cosa succede dopo taglio accise del governo | Sky TG24
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Caro carburanti, cos’è successo ai prezzi di benzina e diesel dopo intervento del governo?

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Il 18 marzo l’esecutivo di Giorgia Meloni ha dato il via libera a un decreto legge per cercare di contenere i rincari dovuti alla guerra in Medio Oriente e frenare le speculazioni. Cos’è successo dopo? E perché non c’è solo il caro carburanti a preoccupare l’Italia? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, del 19 marzo

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