In fasi economiche instabili, la previdenza complementare viene spesso sottovalutata, ma è proprio in questi momenti che diventa più importante. L’incertezza dei mercati rende infatti i fondi pensione particolarmente adatti agli investimenti di lungo periodo, perché l’orizzonte esteso consente di attenuare le oscillazioni di breve termine e sfruttare la crescita della capitalizzazione composta. I principali vantaggi dei fondi pensione integrativi sono due: da un lato permettono di costruire una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica, sempre meno sufficiente; dall’altro offrono un beneficio fiscale grazie alla deducibilità dei versamenti fino a 5.164,57 euro annui, rendendo il risparmio più efficiente. La scelta del comparto dipende da età e propensione al rischio: nelle fasi incerte si preferiscono linee prudenti o bilanciate, mentre chi è più giovane può optare per una maggiore esposizione azionaria, sfruttando il tempo come protezione dalla volatilità. In generale sono strumenti adatti a chi ha un orizzonte di almeno 10-15 anni, vuole costruire una rendita integrativa e beneficiare delle agevolazioni fiscali, inclusi autonomi e partite IVA.

Per approfondire: Fondo pensione, qual è la rendita sulla base dei risultati ottenuti nel 2025: i dati