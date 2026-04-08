Anche nei fondi pensione aperti le linee più prudenti hanno mostrato rendimenti contenuti. I comparti garantiti hanno reso in media il 2,4% nel 2025, lo 0,5% nel periodo 2021-2025 e lo 0,6% nel decennio 2016-2025, con costi Isc pari all’1,18% a 10 anni e all’1,06% a 35 anni. Gli obbligazionari puri si sono fermati all’1,0% nel 2025, sono scesi al -1,2% nei cinque anni e hanno segnato appena 0,1% nei dieci anni, con costi dell’1,06% e dello 0,94%. Gli obbligazionari misti hanno registrato 2,5%, 0,5% e 0,8%. I bilanciati hanno toccato il 5,5% nel 2025 e il 2,9% sia sul quinquennio sia sul decennio, con costi dell’1,44% e dell’1,31%. Le linee azionarie hanno fatto meglio di tutte: 9,6% nel 2025, 6,2% nei cinque anni e 5,1% nei dieci anni, con Isc rispettivamente dell’1,72% e dell’1,59%. Il rendimento medio generale dei fondi aperti si è quindi attestato al 5,7% nel 2025, al 2,9% nel periodo 2021-2025 e al 2,7% nel 2016-2025.