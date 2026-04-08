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Fondo pensione, qual è la rendita sulla base dei risultati ottenuti nel 2025: i dati

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Di recente ci sono stati diversi aggiornamenti nel mondo della previdenza complementare: alcune novità sono già operative dall’inizio dell’anno, mentre altre entreranno in vigore nei prossimi mesi. Al di là delle modifiche normative, però, il punto centrale resta lo stesso: muoversi in anticipo per costruire una protezione economica aggiuntiva rispetto alla sola pensione pubblica. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

I dati

Secondo le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2030 un lavoratore dipendente potrebbe ricevere un assegno pensionistico pari a circa il 59%-72% dell’ultima retribuzione, mentre per chi lavora in autonomia il tasso di copertura potrebbe fermarsi tra il 40% e il 50% del reddito. In uno scenario del genere, la previdenza integrativa continua a rappresentare una leva importante per accumulare risorse utili a sostenere una vita più lunga e una pensione potenzialmente meno generosa.

 

Per approfondire: Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambia

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Perché conviene pensarci prima

I fondi pensione restano uno degli strumenti più utilizzati per rafforzare la propria sicurezza economica futura. A renderli interessanti sono in particolare la fiscalità agevolata, la possibilità per i lavoratori dipendenti di conferire il Tfr, l’eventuale contributo del datore di lavoro e, in molti casi, anche l’utilizzo del welfare aziendale. Il vantaggio maggiore, tuttavia, è spesso il tempo. Prima si inizia, più si abbassa l’impegno richiesto mese per mese. Rimandare, al contrario, significa dover recuperare in seguito con versamenti molto più elevati.

 

Per approfondire: Previdenza complementare, Previndai: "Detrazioni al 100% per Under 35"

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Quanto serve per avere 500 euro in più al mese

L’obiettivo di arrivare alla pensione con una rendita integrativa netta di 500 euro mensili, a parità di potere d’acquisto, non richiede la stessa cifra per tutti. A incidere sono soprattutto l’età di ingresso e il profilo del comparto scelto, cioè il livello di rischio o di rendimento dell’investimento. Come sottolinea Il Corriere della Sera, citando dati Covip, per chi parte molto presto, ad esempio a 25 anni, può essere sufficiente un versamento nell’ordine di 120 euro al mese scegliendo una linea più dinamica, con una forte presenza azionaria (intorno all’80%). Se invece si inizia a 35 anni, la cifra può salire sensibilmente, arrivando fino a circa 322 euro mensili in un comparto più prudente, con un’esposizione azionaria ridotta. Salendo ancora con l’età, i margini si restringono. A 45 anni il fabbisogno stimato può oscillare tra 369 euro al mese per una linea più aggressiva e circa 504 euro per una soluzione più difensiva. A 55 anni, con un orizzonte che si accorcia a poco più di un decennio, lo sforzo richiesto cresce in modo netto: si va indicativamente da 815 euro al mese in un comparto prudente fino a circa 965 euro in uno più orientato ai mercati azionari.

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Un 2025 positivo, nonostante tensioni e dazi

Ma come si sono comportati i fondi pensione nel 2025, un anno condizionato dai dazi introdotti l’anno precedente e da un quadro internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche?  Nel complesso, i rendimenti sono stati positivi. Sempre il Corriere, utilizzando i dati Covip, evidenzia come, considerando l’ultimo decennio, i fondi negoziali abbiano registrato un rendimento medio annuo netto del 2,4%, i fondi aperti del 2,7% e i Pip (Piani individuali pensionistici) del 3,1%, già al netto delle spese. Naturalmente si tratta di medie: il risultato finale cambia in modo significativo a seconda della linea di investimento selezionata.

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Le tre grandi famiglie

Gli strumenti previdenziali principali restano tre:

  • I fondi negoziali di categoria sono destinati in prevalenza a lavoratori legati a uno specifico contratto collettivo, come ad esempio metalmeccanici, chimici o altre categorie professionali;
  • I fondi pensione aperti si adattano invece meglio a chi vuole aderire su base individuale oppure tramite accordi aziendali;
  • Infine, ci sono i Pip, i Piani individuali pensionistici, che si prestano soprattutto a sottoscrizioni personali e hanno una struttura spesso più assicurativa.

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Fondi negoziali: rendimenti e costi

Secondo i dati Covip riportati da Il Corriere della Sera, nei fondi negoziali i comparti garantiti hanno segnato un rendimento netto medio annuo del 2,3% nel 2025, dello 0,7% nel quinquennio 2021-2025 e ancora dello 0,7% nel decennio 2016-2025. I relativi costi medi annui (Isc) si attestano allo 0,71% a 10 anni e allo 0,59% a 35 anni. Le linee obbligazionarie pure hanno registrato rispettivamente 2,9%, 0,9% e 0,5%, con costi dello 0,37% e dello 0,23%. Le obbligazionarie miste si sono spinte al 4,8% nel 2025, al 2,4% nei cinque anni e al 2,6% nei dieci anni, con oneri analoghi. I comparti bilanciati hanno ottenuto il 5,1% nel 2025, il 2,4% nel 2021-2025 e il 2,7% nel 2016-2025. Le linee azionarie, infine, hanno fatto segnare il dato più elevato: 7,7% nel 2025, 5,1% nel quinquennio e 4,8% nel decennio. Nel complesso, il rendimento generale dei fondi negoziali si è attestato al 4,8% nel 2025, al 2,3% nei cinque anni e al 2,4% nei dieci anni.

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Fondi aperti: più costi, ma anche più flessibilità

Anche nei fondi pensione aperti le linee più prudenti hanno mostrato rendimenti contenuti. I comparti garantiti hanno reso in media il 2,4% nel 2025, lo 0,5% nel periodo 2021-2025 e lo 0,6% nel decennio 2016-2025, con costi Isc pari all’1,18% a 10 anni e all’1,06% a 35 anni. Gli obbligazionari puri si sono fermati all’1,0% nel 2025, sono scesi al -1,2% nei cinque anni e hanno segnato appena 0,1% nei dieci anni, con costi dell’1,06% e dello 0,94%. Gli obbligazionari misti hanno registrato 2,5%, 0,5% e 0,8%. I bilanciati hanno toccato il 5,5% nel 2025 e il 2,9% sia sul quinquennio sia sul decennio, con costi dell’1,44% e dell’1,31%. Le linee azionarie hanno fatto meglio di tutte: 9,6% nel 2025, 6,2% nei cinque anni e 5,1% nei dieci anni, con Isc rispettivamente dell’1,72% e dell’1,59%. Il rendimento medio generale dei fondi aperti si è quindi attestato al 5,7% nel 2025, al 2,9% nel periodo 2021-2025 e al 2,7% nel 2016-2025.

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Pip: più continuità, meno slanci

I Piani individuali pensionistici presentano una struttura un po’ diversa. Una delle linee tipiche è la gestione separata, cioè un comparto a rischio contenuto che tende a offrire una crescita modesta ma più regolare nel tempo. In media, questa soluzione ha reso circa l’1,5% annuo. Nei Pip, le linee bilanciate hanno registrato un rendimento medio vicino al 2% (1,9%), mentre quelle azionarie hanno superato il 5% annuo (5,1%). Nel 2025, anche questa categoria ha beneficiato di un anno complessivamente favorevole, con un rendimento generale intorno al 5,1%.

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Occhio al lungo periodo

Tuttavia fermarsi ai risultati dell’ultimo anno può essere fuorviante: la previdenza complementare è un investimento di lungo periodo e va valutata su orizzonti ampi. Anche i comparti più prudenti, come gli obbligazionari, possono attraversare fasi difficili. Per questo la scelta non dovrebbe basarsi sul miglior rendimento annuale, ma su età, obiettivi e propensione al rischio.

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Differenze e novità del comparto

Negli ultimi dieci anni i fondi pensione hanno reso mediamente tra il 2,4% e il 3,1%, ma con forti differenze tra le linee: alcune si sono fermate attorno all’1%, altre hanno viaggiato vicino al 5%. Questo incide molto sul capitale finale. Per un venticinquenne che versa 200 euro al mese, la differenza tra l’1% e il 5% può significare quasi il doppio del patrimonio accumulato. L’effetto resta rilevante anche a 35, 45 e 55 anni, ma si riduce con il passare del tempo. Tra le novità del 2026 c’è l’approccio life cycle per i neoassunti che non scelgono la destinazione del Tfr. In caso di adesione automatica alla previdenza integrativa, la linea di investimento sarà collegata all’età: più rischio da giovani, meno esposizione man mano che ci si avvicina alla pensione. L’obiettivo è rendere il percorso più coerente con il ciclo di vita del lavoratore.

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I costi

Oltre ai rendimenti, contano anche i costi. Nei fondi pensione pesano sia le spese di gestione sul patrimonio sia gli eventuali oneri sui versamenti o di adesione. Per confrontarli si usa l’Indicatore sintetico dei costi (Isc), definito dalla Covip, che misura l’impatto complessivo delle commissioni su diversi orizzonti temporali. In media, i fondi negoziali sono i più economici, mentre fondi aperti e Pip hanno costi più alti, anche per la presenza di servizi di consulenza o distribuzione. Questo però non significa automaticamente rendimenti peggiori: il risultato finale dipende dal rapporto tra costi sostenuti e capacità del comparto di generare performance.

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Quanto pesano davvero le commissioni

Anche piccole differenze nei costi annui possono avere effetti importanti sul capitale finale. A parità di rendimento, un venticinquenne può arrivare ad avere fino al 42% di ricchezza in più o in meno a seconda delle commissioni pagate. Lo scarto resta significativo anche per un trentacinquenne, un quarantacinquenne e un cinquantacinquenne, pur riducendosi con l’età.

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La leva fiscale sale nel 2026

Dal 2026 aumenta il limite di deducibilità fiscale dei versamenti ai fondi pensione, che passa da 5.164 a 5.300 euro l’anno. Si tratta di uno dei principali incentivi alla previdenza integrativa: i contributi versati riducono infatti la base imponibile Irpef. Per chi versa 200 euro al mese, il risparmio fiscale può andare da circa 552 euro a oltre 1.000 euro l’anno.

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L’effetto del reinvestimento

Reinvestire il beneficio fiscale può fare una grande differenza. Un 25enne che versa 200 euro al mese può passare da quasi 73 mila euro a circa 89 mila, o oltre 105 mila con aliquote più alte. Lo stesso vale per le altre età: anche per un 35enne o un 55enne il capitale finale cresce sensibilmente. Più alto è il reddito, maggiore è il vantaggio fiscale e più forte diventa l’effetto del reinvestimento.

 

Per approfondire: Fondo pensione figli, 100 euro dai genitori e 50 dall’Inps. Come funzionerebbe

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