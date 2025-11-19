Fondo pensione figli, contributi da genitori e Inps. Come funziona

Va ricordato che, poche settimane fa, da FdI era già arrivato un disegno di legge che proponeva sostanzialmente la stessa idea, anche se con cifre diverse e più alte, e cioè: versamento iniziale di 300 euro dello Stato, poi almeno 100 euro all'anno dalla famiglia per quattro anni, che sarebbero accompagnati da altri 200 euro pubblici all'anno. Per lo Stato questo meccanismo avrebbe però un costo più consistente: circa 500 milioni il prossimo anno e 250 milioni l’anno a regime.