Manovra 2026, si lavora alla riduzione degli emendamenti

Si tratta ancora, e ad oltranza, tra i partiti sulla Manovra 2026. Tanto che, per dare più tempo alle forze politiche per trovare una quadra, slitta a oggi, alle 16, il termine per l'indicazione degli emendamenti segnalati, cioè quelli per i quali i gruppi chiedono un esame in via prioritaria. Le richieste di modifica, complessivamente, sono state tantissime: 5.700. E da queste bisogna scendere a 414. I temi aperti sono dunque molteplici e alla fine sarà solo il vertice di giovedì 20 novembre, con la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giorgetti e i leader dei partiti della maggioranza a poter mettere la bollinatura su un'intesa sulle correzioni.
Il tema delle pensioni
La Lega intanto rilancia sulle pensioni e presenta un emendamento che va oltre il congelamento dello scalino e propone addirittura di ridurre di un mese, nel 2027, l'età pensionabile fissandola a 66 anni e 11 mesi. La copertura per il partito di Salvini si trova nell'innalzamento della percentuale dell'Irap per banche e assicurazioni che in questo caso è triplicato e passa dal 2 al 6%. Il segretario Claudio Durigon, sul tema pensionistico, comunque ha spiegato: "Stiamo lavorando a una soluzione condivisa con il ministro dell'Economia Giorgetti. Andrebbe oltre il possibile e ulteriore intervento sull'Irap di banche e assicurazioni". Intanto, e sempre in tema di reperimento delle risorse, tra gli emendamenti segnalati della Lega dovrebbe esserci quello caldeggiato dal senatore Claudio Borghi sul Mes. "Chiederò che venga segnalato il mio emendamento per vendere le quote del Mes per liberare risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale", ha detto il relatore.
La sanatoria sulla casa
Poi c’è il tema della sanatoria sulla casa. "Noi siamo favorevoli al condono ma bisogna intervenire con cautela", sottolinea il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. Anche la Lega non è del tutto entusiasta. La propostaverrà certamente segnalata da Fratelli d'Italia. Non solo. Il partito della premier ha tra i propri emendamenti una sanatoria ben più estesa su opere abusive concluse entro il 30 settembre 2025: portici, tettoie, balconi, opere di ristrutturazione o realizzate senza il titolo abilitativo edilizio. C'è poi il capitolo rottamazione, con la Lega che propone, con un emendamento firmato dal capogruppo Massimiliano Romeo, di ampliare la quater anche a chi ha avuto un accertamento, ma ha presentato la dichiarazione dei redditi.
Fra critiche delle opposizioni e tempistiche strette
Le opposizioni rimangono critiche. "Il governo butta soldi per le armi e il Ponte invece serve abbassare le tasse", accusa il leader del M5s, Giuseppe Conte. Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, evidenzia che "la Manovra definanzia la Sanità, per questo come opposizioni abbiamo presentato emendamenti comuni per dare più risorse" al settore. I partiti avranno tempo fino a domani sera per sostituire le proposte di modifica uguali presentate da diverse forze politiche. Tre macrotemi, invece, e ioè enti locali, polizze catastrofali e italiani all'estero avranno una "corsia separata" e verranno affrontati attraverso emendamenti dei relatori e con una interlocuzione più diretta con il governo.
Meloni: "Chiesto soldi alle banche, la sinistra glieli regalava"
Il 18 novembre, intanto, la premier Meloni, da Padova, dove si trovava per il comizio a sostegno del leghista Alberto Stefani, candidato del centrodestra in Veneto, ha respinto al mittente le critiche: con la Manovra "continuiamo a investire sulle priorità che ci siamo dati, famiglia, natalità, salari, potere d'acquisto, taglio delle tasse e sostegno alle imprese che investono". "Abbiamo coperto queste misure", ha ricordato Meloni, "anche con un corposo contributo da parte delle banche e delle assicurazioni, un tempo diverso da quello in cui governava la sinistra quando i soldi venivano presi dai lavoratori e regalati alle banche". "Non dimentichiamo i decreti salva-banche ma neanche il superbonus, c'è chi ha buttato dalla finestra i soldi degli italiani", ha poi sottolineato la premier.
Ansa/TG24
Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare
Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che 'i conti siano in ordine'. Anche di questo tema si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre