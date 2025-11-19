Manovra 2026, si lavora alla riduzione degli emendamenti

Slittato ad oggi, alle 16, il termine per l'indicazione degli emendamenti segnalati, cioè quelli per i quali i gruppi chiedono un esame in via prioritaria. Le richieste di modifica, complessivamente, sono state tantissime: 5.700. I temi aperti sono molteplici: dalle pensioni alla sanatoria sulla casa. Critiche le opposizioni ascolta articolo

Si tratta ancora, e ad oltranza, tra i partiti sulla Manovra 2026. Tanto che, per dare più tempo alle forze politiche per trovare una quadra, slitta a oggi, alle 16, il termine per l'indicazione degli emendamenti segnalati, cioè quelli per i quali i gruppi chiedono un esame in via prioritaria. Le richieste di modifica, complessivamente, sono state tantissime: 5.700. E da queste bisogna scendere a 414. I temi aperti sono dunque molteplici e alla fine sarà solo il vertice di giovedì 20 novembre, con la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giorgetti e i leader dei partiti della maggioranza a poter mettere la bollinatura su un'intesa sulle correzioni.

Il tema delle pensioni La Lega intanto rilancia sulle pensioni e presenta un emendamento che va oltre il congelamento dello scalino e propone addirittura di ridurre di un mese, nel 2027, l'età pensionabile fissandola a 66 anni e 11 mesi. La copertura per il partito di Salvini si trova nell'innalzamento della percentuale dell'Irap per banche e assicurazioni che in questo caso è triplicato e passa dal 2 al 6%. Il segretario Claudio Durigon, sul tema pensionistico, comunque ha spiegato: "Stiamo lavorando a una soluzione condivisa con il ministro dell'Economia Giorgetti. Andrebbe oltre il possibile e ulteriore intervento sull'Irap di banche e assicurazioni". Intanto, e sempre in tema di reperimento delle risorse, tra gli emendamenti segnalati della Lega dovrebbe esserci quello caldeggiato dal senatore Claudio Borghi sul Mes. "Chiederò che venga segnalato il mio emendamento per vendere le quote del Mes per liberare risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale", ha detto il relatore. Approfondimento Tfr statali in Manovra, Cgil: "Con anticipo perdite fino a 750 euro"

La sanatoria sulla casa Poi c’è il tema della sanatoria sulla casa. "Noi siamo favorevoli al condono ma bisogna intervenire con cautela", sottolinea il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. Anche la Lega non è del tutto entusiasta. La propostaverrà certamente segnalata da Fratelli d'Italia. Non solo. Il partito della premier ha tra i propri emendamenti una sanatoria ben più estesa su opere abusive concluse entro il 30 settembre 2025: portici, tettoie, balconi, opere di ristrutturazione o realizzate senza il titolo abilitativo edilizio. C'è poi il capitolo rottamazione, con la Lega che propone, con un emendamento firmato dal capogruppo Massimiliano Romeo, di ampliare la quater anche a chi ha avuto un accertamento, ma ha presentato la dichiarazione dei redditi. Approfondimento Ipotesi condono edilizio 2026, cosa sappiamo e come funzionerebbe

Fra critiche delle opposizioni e tempistiche strette Le opposizioni rimangono critiche. "Il governo butta soldi per le armi e il Ponte invece serve abbassare le tasse", accusa il leader del M5s, Giuseppe Conte. Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, evidenzia che "la Manovra definanzia la Sanità, per questo come opposizioni abbiamo presentato emendamenti comuni per dare più risorse" al settore. I partiti avranno tempo fino a domani sera per sostituire le proposte di modifica uguali presentate da diverse forze politiche. Tre macrotemi, invece, e ioè enti locali, polizze catastrofali e italiani all'estero avranno una "corsia separata" e verranno affrontati attraverso emendamenti dei relatori e con una interlocuzione più diretta con il governo. Approfondimento Manovra, le proposte di modifiche che hanno più chance