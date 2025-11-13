Tassa soggiorno Milano, via libera all’aumento per le Olimpiadi 2026

Rispetto al 2011, primo anno di applicazione dell'imposta di soggiorno a livello nazionale, c’è stato un vero e proprio boom. All’epoca, i tredici Comuni che hanno introdotto l'imposta hanno incassato 77 milioni di euro. Da lì è partita una crescita vorticosa, che si è fermata solo nel 2020-2021 quando l’emergenza Covid ha ridotto le entrate a 192 milioni e 263 milioni. Il recupero è avvenuto già nel 2022 quando la tassa ha portato 628 milioni di incassi.

