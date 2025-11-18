Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare?
Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che "i conti siano in ordine". Anche di questo tema si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre
- In Manovra per le pensioni attualmente si prevede che nel 2027 si salga di un mese per l’età pensionabile e poi si salga di ulteriori due mesi nel 2028. Un emendamento, però, chiede che si annullino proprio questi aumenti. Ma questa ipotesi ha un costo.
- Il problema è che se non ci saranno questi aumenti temporali sulle pensioni, ci saranno dei costi molto alti che lo Stato dovrà sostenere. Nel 2026 saranno ancora a zero, me per il 2027 si parla di 1,5 miliardi e per il 2028 di 3,3 miliardi. In questo caso si farebbe quindi fatica a trovare le coperture.
- In Manovra c’è poi una nuova sanatoria, la rottamazione quinquies. La Lega però vuole andare a ridurre l’interesse dovuto allo Stato per questa nuova rateizzazione: dal 4% vuole farlo passare al 2%. Va ricordato che questa rottamazione è la più generosa, a livello di rateizzazione, di quelle che sono state pensate fino ad ora, e prevede un massimo di 54 rate in 9 anni.
- Se la proposta della Lega passasse, si tratterebbe di uno sconto importante. Sugli interessi in 9 anni, ipotizzando un importo dovuto di 10.000 euro, con l’assetto attuale, gli interessi sarebbero di 3.600 euro, mentre con l’assetto al 2% chiesto dalla Lega, si scenderebbe a 1.800 euro.
- Si pensa poi di rendere più elastiche le regole per chi aveva aderito alle precedenti rottamazioni ma poi non aveva saldato i pagamenti. Se si guarda all’ultima rottamazione, cioè quella dell’anno scorso, le somme dovute erano pari a 23 miliardi di euro, mentre le somme che sono state effettivamente pagate si fermano solo a 12 miliardi.
- Il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, ha spiegato che sulla rottamazione "servono dei paletti", perché "negli anni passati si è riscontrato che la gente che avrebbe dovuto pagate l'ha usata pretestuosamente".