Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare?

Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che "i conti siano in ordine". Anche di questo tema si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre

