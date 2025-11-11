Rottamazione quinquies, come funziona e chi può aderire

Introduzione

Tra le misure presenti nella Legge di Bilancio 2026 c’è anche quella per una nuova rottamazione delle cartelle. Il periodo di rateizzazione arriva fino a 9 anni, con 54 rate bimestrali complessive, tutte di pari importo. La scadenza della prima è fissata al 31 luglio 2026.

La sanatoria è rivolta ai contribuenti che abbiano ricevuto i cosiddetti “avvisi bonari”, cioè a chi ha dichiarato quanto dovuto al Fisco o all’Inps, ma poi non è riuscito a versare la cifra oppure ha commesso errori di versamento.

Le cartelle esattoriali coinvolte sono relative al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2023. L’obiettivo dichiarato è duplice: favorire il rientro regolare dei contribuenti e ridurre l’arretrato fiscale che oggi supera i 1.100 miliardi di euro nominali. Ecco tutti i dettagli