Manovra 2026, cosa cambia tra la rottamazione-quater e la quinquies

La modalità di estinzione del debito è la stessa di sempre, cioè il versamento delle “somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Non devono essere corrisposte le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, le somme maturate a titolo di aggio.

